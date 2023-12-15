الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

لقي شخصين مصرعهما فيما اثنين آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

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وفاة شخصين وإصابة آخرين خلال مشاجرة بالقليوبية 


 تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بحدوث مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم ووجود متوفين ومصابين.


و بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص، مصابين برش خرطوش ووفاة إثنين منهم إثر إصابتهما) طرف ثان (مالك محل أحذية ونجليه) "جميعهم مقيمين بدائرة القسم" لخلافات بينهم، تطورت لمشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه الطرف الأول مما أدى لحدوث الإصابات المُشار إليها التى أودت بحياة إثنين منهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية من ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وطلقتين).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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