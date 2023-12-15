حملة أمنية على الهرم تضبط 42 ديلر بحوزتهم كميات من المخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 42 قضية ضُبط خلالها (42) متهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "حشيش – هيروين – آيس" وكمية من الأقراص المخدرة).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

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وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.