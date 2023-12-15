الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

مدير الشباب والرياضة بالأقصر: برنامج اعرف بلدك يهدف إلى زيارة المعالم السياحية

جانب من زيارة الشباب
جانب من زيارة الشباب لمعالم الأقصر الأثرية،فيتو

 تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، فعاليات الفوج الثالث من رحلات قطار الشباب "اعرف بلدك" إلى الأقصر، والذي يستمر خلال الفترة من ١ حتى ٨ ديسمبر٢٠٢٣.


وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن برنامج " اعرف بلدك " يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية،حيث  تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية  والأثرية.

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وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر. 

وأضاف رشوان أن رحلات اعرف بلدك تتضمن زيارة المعالم الأثرية والتراثية التي تتميز بها محافظة الأقصر، وهى" الصوت والضوء بالكرنك - معابد البر الشرقي -   معابد البر الغربي - جولات حرة" وذلك بمرافقة المرشدين السياحيين والاقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر.


وترصد بوابة فيتو بالصور جانب من رحلات قطار الشباب الفوج الثالث "اعرف بلدك" إلى الأقصر.

 

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الأقصر فيتو محافظة الأقصر برنامج أعرف بلدك المعالم الأثرية

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