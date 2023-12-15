الحوثيون يهاجمون سفينة جديدة في البحر الأحمر

أفاد مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) هاجمت سفينة جديدة في البحر الأحمر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

الحوثيون يتبنون الهجوم على السفينة النرويجية

في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها أمس الخميس مسئوليتها عن العملية البحرية التي استهدفت السفينة النرويجية "أستريندا" المحملة بالنفط والمتجهة إلى إسرائيل.

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها تضامنها مع المقاومة في قطاع غزة، أن هجماتها رد على القمع والمعاناة التي يعاني منها الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال بيان الحوثيين: “العملية كانت انتصارًا للقضية الفلسطينية وإظهارًا للتضامن مع شعب اليمن الحر والعالم الإسلامي الأوسع”.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مراسلها في اليمن، أنباءً تفيد باستهداف الحوثيين بارجة أمريكية وناقلة نفط بالبحر الأحمر.

وزعم مسؤول أمريكي أن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أصابا ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب الأربعاء.

وقال المسئول، لوكالة "رويترز"، إن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث. وقال المسئول: إن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

جماعة الحوثيين تستهدف السفن الإسرائيلية

وفى سياق متصل أكدت جماعة الحوثي اليمنية أنها تواصل استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب ردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر حيث وصل عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريح حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء.

فيما يستهدف الاحتلال المستشفيات والبنية التحتية للقطاع ويقصف المنازل على رؤوس ساكنيها ويحاصر القطاع ويمنع عنه الماء والغذاء والوقود والكهرباء وذلك بدعم أمريكي لا محدود وصل إلى أكثر من 200 شحنة أسلحة بعضها محرم دوليًا وتواطؤ غربي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لـ سفينة حربية إسرائيلية تحترق قرب باب المندب في البحر الأحمر، بعد استهدافها بصواريخ كروز.