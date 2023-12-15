تركيا تدين الاستفزازات الإسرائيلية في جنين

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة "بالاستفزازات"، التي قامت بها قوات إسرائيلية خلال مداهمات لمخيم للاجئين بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة واقتحام مسجد هناك، ودعت إلى معاقبة المسئولين عن ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كيتشيلي عبر منصة "إكس"، "نندد بشدة باستفزازات الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا مخيم جنين للاجئين، ولم يحترموا قدسية مكان للعبادة بدخولهم المسجد".

إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

وأضاف "في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تتصاعد التوترات للغاية بسبب إرهاب المستوطنين والضغط الكثيف والهجمات التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، نتوقع أن تنتهي الهجمات على الأماكن الإسلامية المقدسة على الفور، وأن تتم معاقبة أولئك الذين يرتكبون هذه الاستفزازات بأشد الطرق".

وانتقدت الحكومة الفلسطينية في بيان، العملية داخل جنين ووصفتها بأنها "تصعيد خطير"، مشيرة إلى أن تدنيس المسجد من قبل بعض القوات الإسرائيلية يؤجج التوتر الديني، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية مع الجنود.

وكان قد صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، أن قرار إبعاد أو إقالة الجنود الذين غنوا وتلوا صلوات تلمودية في مسجد في مدينة جنين، مشين ويؤذي معنوياتنا.

إقالة ضباط إسرائيليين بعد تأدية صلوات يهودية داخل مسجد بـ “جنين”



ونشر بن غفير تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن "يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يقحم السياسة إلى الجيش الإسرائيلي، ويدفع إلى قرار مخزي بإقالة الضباط المشاركين في عملية جنين بالضفة الغربية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد نشرت، أمس الخميس، مقاطع فيديو لمجموعة من الجنود الإسرائيليين، داخل أحد المساجد وهم يتلون فيه صلاة يهودية عبر مكبر للصوت.

وأوضحت الصحيفة أن "مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي، اقتحموا مسجدا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقاموا بأداء طقوس تلمودية بداخله، والغناء أيضا".

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وهتف جندي باللغة العبرية، بالقول: "اسمع إسرائيل" عبر ميكروفون المسجد، وقال جندي آخر باللغة العربية: “أعزائي السكان، انتهت القصة. لن نقبل بوجود إرهابيين في المخيم”- علي حد وصفه -.

أمور لا تهم الجيش الإسرائيلي



وفور الإعلان عن ذلك، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، نفسه في تغريدة له، أمس الخميس، إنه لا مجال لتأديب هؤلاء الجنود في أثناء الحرب، ولا داعي لذلك الأمر، بدعوى أنها أمور لا تهم الجيش الإسرائيلي.

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل متكررة في مدينة جنين ومخيمها، بدواعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب قوله.



حصيلة قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل جندي جديد برتبة رقيب في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 446 منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي قتل الرقيب عوز شموئيل إردي 19 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة الهندسة 603.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين بالمنطقة نفسها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.

معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة



وتدور معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة في شمال وجنوب القطاع.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أمس الخميس إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة أمس.

وأضافت وسائل الإعلام أن من بين الجنود الـ 8 ضابط في "الكتيبة 82" وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من لواء جولاني.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.