الخارجية الأمريكية تعلق على فيديو قراءة جنود إسرائيليين تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

مدينة جنين، علقت الخارجية الأمريكية، على فيديو الجنود الإسرائيليين وهم يقرأون تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين بالضفة الغربية.

تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

وقالت الخارجية الأمريكية: شاهدنا فيديو غير مناسب لجنود إسرائيليين يقرأون تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين ونشعر بالقلق.

ورصدت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الأربعاء، مشاهد لإطلاق النار وإلقاء عبوات يدوية الصنع تجاه قوات الاحتلال في جنين، ومكبرات صوت تواصل تشغيل تكبيرات وأغانٍ وطنية.

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أكدت حركة حماس، أن العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، هو امتداد للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.



مواجهة جيش الاحتلال والمستوطنين

وشددت حماس في بيان لها، على أن هذه العملية هي محاولة يائسة لإخماد جذوة المقاومة التي تسري في روح الشعب الفلسطيني البطل.



وأضافت حماس أن ما تشهده جنين ومخيمها من جرائم وانتهاكات واستهدافٍ من الجو والأرض، لن يُفلح في وقف مسار المقاومة الصاعد.



وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني في الضفة الصامدة أكد كلمته وقراره في مواجهة هذا الاحتلال الفاشي، ومستوطنيه الإرهابيين.



تصعيد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى تصعيد المقاومة في كل المدن والقرى، حتى دحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وتواصل المقاومة في جنين ومخيمها الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وتتصدى لاقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ ساعات فجر الثلاثاء الماضي، والعدوان العسكري على مدينة ومخيم جنين.