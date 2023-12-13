الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قائد لواء جولاني الإسرائيلي يعترف: تلقينا ضربة مؤلمة الليلة الماضية في حي الشجاعية

الشجاعية، فيتو
الشجاعية، فيتو

اعترف قائد لواء جولاني الإسرائيلي، العقيد يائير بلاي، بتلقي قواته ضربة موجعة أمس الثلاثاء، في حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة، قائلا: نقاتل كتيبة الشجاعية على مدار أسبوع ونصف والليلة الماضية تلقينا ضربة مؤلمة.

وقال قائد لواء جولاني الإسرائيلي، العقيد يائير بلاي، مخاطبا جنود جولاني: "الضربة مؤلمة.. فقدنا أصدقاء حميمين ومقاتلين وقادة".

ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، كمين القسام في الشجاعية بـ"الصعب والخطير"، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم "قاس وصعب".

مقتل 10 في الكتيبة 13 في "لواء جولاني"

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء جولاني".


وجاء على رأس قائمة القتلى، قائد الكتيبة المقدم، تومر جرينبيرج.


وقالت الهيئة: إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.


واندلع قتال عنيف بين الطرفين، وفي الأثناء انقسمت القوة الإسرائيلية إلى قسمين.


وهرعت قوة ثالثة إلى المكان للمساعدة والإنقاذ، وفجر حينها الفلسطينيون عبوة أخرى مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين جنود الجيش الإسرائيلي.


أضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن 9 من القتلى سقطوا في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة، إثر كمين محكم نصبته فصائل المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة، حيث دارت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وفرقة إسرائيلية، حيث تم إلقاء قنابل على هذه الفرقة واستهدافهم بالنيران، ما اضطرها إلى الانقسام إلى مجموعتين.

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أعلنت  حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن إعلان الاحتلال مقتل عشرة جنود للاحتلال أغلبهم من الضباط في الشجاعية  يؤكد فشل قادة الكيان الإسرائيلي وجيشه في مواجهة بأس المقاومة.


حماس تعلق على مقتل 10 جنود إسرائيليين 


وقالت حركة حماس في بيانها إن كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغزاة.
وجاء في بيان حركة حماس: " نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يوميا بالعشرات". 
 

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لواء جولاني الإسرائيلي حي الشجاعية المقاومة الفلسطينية منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة حماس مدينة غزة

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