وزير الأوقاف الفلسطيني يطالب بمحاكمة جنود الاحتلال بعد تدنيسهم مسجد جنين

جنين، قال وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري: إن ما فعله جنود الاحتلال الإسرائيلي في المسجد في جنين شديد الخطورة ويثير المخاوف على أماكن العبادة في فلسطين.

جنود الاحتلال يدنسون المسجد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”: جنود الاحتلال الذين دنسوا المسجد يجب أن يحاكموا وما فعلوه يعبر عن مدى ما يؤمن به الاحتلال تجاه أماكن العبادة.

منهجية الاحتلال

وتابع: الدخول للمساجد والاعتداء عليها هي منهجية دائمة لدى الاحتلال ويجب إدانة ما قام به الاحتلال في مسجد جنين.

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إدانة الاحتلال الإسرائيلي

ولفت: الأوقاف الفلسطينية أصدرت بيانا شجب ممارسة الاحتلال في المسجد في جنين وتسلمنا رسائل إدانة من عدة منظمات دولية.

انزعاج الخارجية الأمريكية

وعلقت الخارجية الأمريكية، على فيديو الجنود الإسرائيليين وهم يقرأون تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين بالضفة الغربية.

تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

وقالت الخارجية الأمريكية: شاهدنا فيديو غير مناسب لجنود إسرائيليين يقرأون تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين ونشعر بالقلق.

في سياق اَخر كشفت صحيفة عبرية، امس، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن حكومة بنيامين نتنياهو وجهت رسالة إلى مصر تتعلق برغبتها في مفاوضات جديدة حول صفقة أسرى.

حكومة نتنياهو تستعين بمصر للتفاوض

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر لم تكشف عنه قوله: أن مصر تلقت رسائل من الحكومة الإسرائيلية طلبت فيها فتح مفاوضات جديدة للإفراج عن أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في صفقة من شأنها أيضًا أن تشمل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

ووفق الصحيفة العبرية، أنه في أعقاب تقرير حول صفقة تبادل جديدة بين تل أبيب وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح رئيس الموساد دادي بارنيع، حرية العمل الكاملة بهدف تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.

منح رئيس الموساد حرية العمل على صفقة أسرى

ونقلت معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: "من وجهة نظر نتنياهو، يتمتع رئيس الموساد وطاقم التفاوض بكامل الحرية في العمل للترويج والقيام بكل ما هو ضروري، بما في ذلك السفر لحضور اجتماعات مع الوسطاء، من أجل الدفع نحو المفاوضات والجهود المبذولة لإطلاق سراح المختطفين".

وتخلل العدوان القائم على غزة هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في بداية ديسمبر الجاري.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.