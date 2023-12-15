تأهل كلوب بروج البلجيكي وليل الفرنسي إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر

دوري المؤتمر الأوروبي، تأهل ليل الفرنسي إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عقب فوزه 3-0 على ضيفه كي كلاكسفيك من جزر فارو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى للمسابقة.

ورفع ليل رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور 16، فيما تجمد رصيد منافسه عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وانتزع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، المركز الثاني، وتأهل لخوض مباراة مع أحد الفرق أصحاب المركز الثالث بمجموعات الدوري الأوروبي، وذلك رغم خسارته 1-2 أمام أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

Advertisements



وأنهى سلوفان، المجموعة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما رفع ليوبليانا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثالثة، تأهل دينامو زغرب الكرواتي رفقة المتصدر فيكتوريا بلزن التشيكي، بعدما فاز على بالكاني من كوسوفو 3-0.

وبنفس النتيجة، فاز فيكتوريا بلزن على أستانا الكازاخي.

ورفع فيكتوريا بلزن رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 9 نقاط عن دينامو زغرب في المركز الثاني.

وجاء أستانا ثالثًا برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن بالكاني.

وضمن كلوب بروج البلجيكي وبودو جليمت النرويجي، التأهل عن المجموعة الرابعة، وذلك بعد نهاية مباراتهما بفوز كلوب بروج 3-1، ليتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 16 نقطة، بفارق 6 نقاط.

واحتل بشكتاش التركي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن لوجانو السويسري صاحب المركز الأخير.

تأهل أستون فيلا

وكان أستون فيلا الإنجليزي تأهل إلى دور الستة عشر من دوري المؤتمر الأوروبي، عقب تعادله مع زرينسكي موستار البوسني 1 /1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من المسابقة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الخامسة، بفارق نقطة عن ليجيا وارسو البولندي صاحب المركز الثاني والذي فاز في نفس الجولة على ألكمار الهولندي 2 / صفر، ليتأهل إلى دور خروج المغلوب بالبطولة والتي سيواجه فيها أحد أصحاب المركز الثالث بالمجموعات في الدوري الأوروبي.

وفي المجموعة السادسة، تعادل فيورنتينا الإيطالي مع مضيفه فرينكفاروش المجري 1 /1، ليضمن صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن فرينكفاروش صاحب المركز الثاني.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز جينك البلجيكي على ضيفه تشوكاريتشكي الصربي 2 / صفر، لينهي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل تشوكاريتشكي الترتيب دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة السابعة، ضمن آينتراخت فرانكفورت الألماني احتلال المركز الثاني رغم خسارته أمام أبردين الاسكتلندي صفر/2، فيما فاز باوك اليوناني متصدر المجموعة على هلسنكي الفنلندي 4 /2.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 9 نقاط، بفارق 7 نقاط خلف باوك اليوناني المتصدر، فيما يحتل أبردين المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل هلسنكي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثامنة، فاز فناربخشة التركي على ضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي 4 /صفر، وفاز لودوجوريتس البلغاري على ضيفه نورشيلاند الدنماركي 1 / صفر.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 12 نقطة ليضمن صدارة المجموعة والصعود لدور الستة عشر، ليرافقه لودوجوريتس صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الفريق التركي، فيما يحتل نورشيلاند المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويتذيل سبارتاك ترنافا الترتيب برصيد نقطة واحدة.