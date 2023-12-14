تأهل أستون فيلا وفيورنتينا لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي، تأهل أستون فيلا الإنجليزي إلى دور الستة عشر من دوري المؤتمر الأوروبي، عقب تعادله مع زرينسكي موستار البوسني 1 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من المسابقة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الخامسة، بفارق نقطة عن ليجيا وارسو البولندي صاحب المركز الثاني والذي فاز في نفس الجولة على ألكمار الهولندي 2 / صفر، ليتأهل إلى دور خروج المغلوب بالبطولة والتي سيواجه فيها أحد أصحاب المركز الثالث بالمجموعات في الدوري الأوروبي.

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وفي المجموعة السادسة، تعادل فيورنتينا الإيطالي مع مضيفه فرينكفاروش المجري 1 /1، ليضمن صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن فرينكفاروش صاحب المركز الثاني.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز جينك البلجيكي على ضيفه تشوكاريتشكي الصربي 2 / صفر، لينهي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل تشوكاريتشكي الترتيب دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة السابعة، ضمن آينتراخت فرانكفورت الألماني احتلال المركز الثاني رغم خسارته أمام أبردين الاسكتلندي صفر/2، فيما فاز باوك اليوناني متصدر المجموعة على هلسنكي الفنلندي 4 /2.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 9 نقاط، بفارق 7 نقاط خلف باوك اليوناني المتصدر، فيما يحتل أبردين المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل هلسنكي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثامنة، فاز فناربخشة التركي على ضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي 4 /صفر، وفاز لودوجوريتس البلغاري على ضيفه نورشيلاند الدنماركي 1 / صفر.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 12 نقطة ليضمن صدارة المجموعة والصعود لدور الستة عشر، ليرافقه لودوجوريتس صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الفريق التركي، فيما يحتل نورشيلاند المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويتذيل سبارتاك ترنافا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وخسر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش جناح المنتخب الوطني أمام نظيره أبردين الاسكتلندي، بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيتودري ستاديوم في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

قائمة آينتراخت فرانكفورت الألماني

وكانت التقارير الصحفية الألمانية، قد كشفت عن إصابة مرموش بنزلة برد حادة، أبعدته عن مباراة أبردين التي أقيمت في اسكتلندا.

ويغيب مرموش أيضا عن لقاء باير ليفركوزن، يوم الأحد المقبل في الدوري الألماني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن ناحيته تألق مرموش في لقاء بايرن ميونخ الذي فاز به فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية للدوري، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين لزملائه.

وتصدر النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني "بوندزليجا"، بعد تألقه الكبير خلال مواجهة بايرن ميونخ، والتى حسمها رفاق مرموش، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتألق عمر مرموش، خلال مواجهة بايرن ميونخ، من خلال تسجيله هدفا وصناعة هدفين فى شباك حارس الفريق البافاري مانويل نوير.

واستعرض موقع "هوسكورد" التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني، بتواجد النجم المصري عمر مرموش، بعد حصوله على ثاني أعلى تقييم فى التشكيل بقيمة 9.1 نقاط، خلف زميله فى الفريق إيريك إبيمبا بـ 9.6 نقاط.

وساهم مرموش، صاحب الـ 24 عاما، فى 10 أهداف خلال 14 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري الألماني، إذ سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وخاض المهاجم المصري الشاب، 24 مباراة خلال الموسم الحالي مع فرانكفورت فى مختلف المسابقات، سجل 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وسجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر الهدف الأول لآنتراخت فرانكفورت في مرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 12 من مباراة الفريقين بالدوري الألماني.