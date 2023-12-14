دوري المؤتمر الأوروبي، فرانكفورت يخسر أمام أبردين 0/2 في غياب عمر مرموش

خسر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش جناح المنتخب الوطني أمام نظيره أبردين الاسكتلندي، بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيتودري ستاديوم في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

وكانت قائمة آينتراخت فرانكفورت الألماني لمواجهة أبردين الاسكتلندي، قد شهدت غياب النجم المصري عمر مرموش بسبب الإصابة.

أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت وأبردين الاسكتلندي

سجل ثنائية أبردين الاسكتلندي كلا من دوك في الدقيقة 41، ثم أضاف إيستر سوكلر الهدف الثاني في الدقيقة 74.



وكان دينو توبمولر مدرب فرانكفورت، قد أعلن قائمة فريقه لخوض لقاء أبردين، والتي خلت من اسم عمر مرموش والتونسي إلياس سخيري بسبب الإصابة.

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قائمة آينتراخت فرانكفورت الألماني

وكانت التقارير الصحفية الألمانية، قد كشفت عن إصابة مرموش بنزلة برد حادة، أبعدته عن مباراة أبردين التي أقيمت في اسكتلندا.

ويغيب مرموش أيضا عن لقاء باير ليفركوزن، يوم الأحد المقبل في الدوري الألماني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن ناحيته تألق مرموش في لقاء بايرن ميونخ الذي فاز به فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية للدوري، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين لزملائه.

وتصدر النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني "بوندزليجا"، بعد تألقه الكبير خلال مواجهة بايرن ميونخ، والتى حسمها رفاق مرموش، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتألق عمر مرموش، خلال مواجهة بايرن ميونخ، من خلال تسجيله هدفا وصناعة هدفين فى شباك حارس الفريق البافاري مانويل نوير.

واستعرض موقع "هوسكورد" التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني، بتواجد النجم المصري عمر مرموش، بعد حصوله على ثاني أعلى تقييم فى التشكيل بقيمة 9.1 نقاط، خلف زميله فى الفريق إيريك إبيمبا بـ 9.6 نقاط.

وساهم مرموش، صاحب الـ 24 عاما، فى 10 أهداف خلال 14 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري الألماني، إذ سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وخاض المهاجم المصري الشاب، 24 مباراة خلال الموسم الحالي مع فرانكفورت فى مختلف المسابقات، سجل 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وسجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر الهدف الأول لآنتراخت فرانكفورت في مرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 12 من مباراة الفريقين بالدوري الألماني.