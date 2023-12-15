الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

قرار جديد ضد المتهم بالتعدي على فتاة ومحاولة الاستيلاء على حقيبتها

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة  بمحيط واقعة المتهم بالتعدي على فتاة بالسب ومحاولة الاستيلاء على حقيبتها بمنطقة التجمع الأول، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، لمعاناته من اضطرابات نفسية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

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وبالفحص تبين قيام إحدى الفتيات بتحرير محضر ضد قائد إحدى السيارات لقيامه بالتعدى عليها بالسب ومحاولة الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها، كما تبين قيام فتاتين أخريين بتحرير محضرين ضد ذات الشخص لقيامه بارتكاب ذات الأفعال.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته السيارة قيادته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

جريمة السب والقذف

تعتبر جريمة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من الجرائم المتعددة وتتمثل في جريمة القذف، وجريمة السب، وجريمة الإساءة في استعمال الوسائل المتطورة للتكنولوجيا، ويتم اعتبار تلك الجريمة جريمة الإساءة في استخدام الإنترنت عقب النشر.

تتمثل عقوبة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت في السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية تبلغ 200 ألف جنيه، وفي حالة التشهير بشخص آخر للحصول على أي منفعة سواء كانت منفعة جنسية، أو كانت منفعة مادية فتكون العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مادي تصل قيمته إلى مليون جنيه.

 

القصد الجنائي في جريمة القذف والسب تتحقق بثبوت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادي لكلتا الجريمتين، وحدد نسبة القول الخادش إلى شخص معين بقصد تحقيره أو المساس بشرفه وسمعته، ومتى توافر القصد الجنائي على هذا النحو فلا عبرة بالباعث عن توافر أو عدم توافر الضرر أو قصد الإضرار بالمجني عليه.

 

أركان جريمة السب والقذف

يشترط توافر أركان وقوع جريمة السب والقذف حتى يتم تطبيق عقوبة السب والقذف على الشخص المرتكب لهذه الجريمة، وتتمثل أركان الجريمة الركن المادي والركن المعنوي.

فيتمثل الركن المادي لجريمة السب العلني في قيام الشخص مرتكب الجريمة بخدش حياء شخص آخر، أو تتمثل الجريمة بخدش الشرف لشخص أخر، وكذلك تتمثل هذه الجريمة بخدش اعتبار وكرامة شخص آخر بدون توضيح السبب الرئيسي للقيام بذلك، أو بدون وجود واقعة حقيقية تدفع الشخص للقيام بذلك.

 

كما يتوفر الركن المعنوي لجريمة السب والقذف بتوفر القصد الجنائي للجريمة، وفي كافة الأوقات يتمثل الركن المعنوي للجريمة بالسب لأن السب يعتبر جريمة تتم عن عمد، ويتمثل القصد من جريمة السب قصد عام بوقوع السب، والغرض الأساسي منه هو خدش حياء الشخص الموجه إليه السب.

 

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الأجهزة الأمنية اضطرابات نفسية التواصل الاجتماعي النيابة العامة عقوبة السب والقذف قسم شرطة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة منطقة التجمع الأول

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