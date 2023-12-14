سميح ساويرس يكشف سر إصراره على إقامة الدورة الحالية من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي، قال رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مهرجان الجونة السينمائي: “أشكر جميع الحضور، ولكم أن تتخيلوا قد إيه الواحد هايب النهاردة بس بصراحة بعد الإنجاز المعمول هنا أنا سعيد إن يكون عندي الجرأة إني أعمل المهرجان السنة دي”.

وأوضح: "كان رأيي إن في ظل الظروف السيئة في المنطقة لازم نوري إننا عندنا حضارة وعندنا إخواتنا في فلسطين بيعرفوا يعملوا سينما وعايشين زي كل الناس وعايزين يعيشوا زي كل الناس علشان ميطلعش الكلام إن دايما مفيش غير منظر واحد بيموت ناس، إنما فيه برضو شعب عايز يعيش وشعب يستاهل كل خير".

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استمرار مهرجان الجونة السينمائي

وتابع سميح ساويرس خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي: "أشكر كل الحضور وإن شاء الله نستمر في هذا المهرجان ونشوفكم كل سنة وأرجو السنة الجاية تكون أحسن من النهاردة".



من جانبها، قالت الفنانة يسرا: "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا ميلادك مكانك، يهمني الإنسان ولو ملهوش عنوان، ده مش كلامي ده كلام الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور وغناه الكينج محمد منير في فيلم للعبقري يوسف شاهين، حدوتة مصرية، اللي أنا شرفت إني مثلت فيه".

شعار مهرجان الجونة السينمائي



وأضافت خلال كلمتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة:"مهرجان الجونة شعاره سينما للإنسانية، ومعتقدش فيه أداة أقوى من الفن تفكر أي بني آدم بإنسانيته غير الفن، ده سلاح قوي مؤثر بنهدي كل لحظة فيه وكل لقطة وكل معنى شريف فيه لشعب عظيم علم الدنيا كلها أسمى معاني الإنسانية، شعب فلسطين اللي عدوه بيحاربه وانعدمت منه الإنسانية تجاه الأطفال والستات والرجالة والشباب".

ويولي مهرجان الجونة هذا العام عناية خاصة بفلسطين، حيث تم الإعداد لبعض الفقرات التى تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين لدورة المهرجان.

