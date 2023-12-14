يسرا توجه رسالة قوية لشباب فلسطين في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي، قالت الفنانة يسرا: "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا ميلادك مكانك، يهمني الإنسان ولو ملهوش عنوان، ده مش كلامي ده كلام الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور وغناه الكينج محمد منير في فيلم للعبقري يوسف شاهين، حدوتة مصرية، اللي أنا شرفت إني مثلت فيه".

شعار مهرجان الجونة السينمائي

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة:"مهرجان الجونة شعاره سينما للإنسانية، ومعتقدش فيه أداة أقوى من الفن تفكر أي بني آدم بإنسانيته غير الفن، ده سلاح قوي مؤثر بنهدي كل لحظة فيه وكل لقطة وكل معنى شريف فيه لشعب عظيم علم الدنيا كلها أسمى معاني الإنسانية، شعب فلسطين اللي عدوه بيحاربه وانعدمت منه الإنسانية تجاه الأطفال والستات والرجالة والشباب".

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رسالة لشباب فلسطين

وتابعت: "لشباب فلسطين العظيمة القوية انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا دايما في قلوبنا".

وبدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما.



انطلاق فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة



وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، فيما انطلق الحفل بعرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني وتجارب الإبادة الجماعية التي تعرضت لها شعوب أخرى عبر التاريخ.



نافذة على فلسطين



وفي سياق متصل يقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قسم خاص بعنوان "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.