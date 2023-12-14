أخبار الرياضة اليوم، خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز في الدوري.. والخطيب يحضر مران الأهلي الختامي لمباراة اتحاد جدة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على حساب ضيفه الزمالك 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

سجل الجزائري غيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

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الدوري المصري، في لقاء الإثارة والمتعة، تعادل فريق بيراميدز وبلدية المحلة بهدفين لكل فريق على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 23 عن طريق فيستون مايلي بلمسة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

الأهلي أمام اتحاد جدة، حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المران الختامي للفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا الجمعة في الثامنة مساء على ملعب الجوهرة.

وعقد الخطيب جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران لدعم الفريق معنويًا قبل المران وحثهم على تقديم مستوى جيد في بطولة معتاد النادي الأهلي على التواجد فيها.

أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا بشأن مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت اليوم الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1\1.

وتحدث بيان سيراميكا عن طاقم حكام مباراة الفريق أمام فيوتشر، والتي نجح فيها الأول في خطف تعادل في الوقت القاتل من زمن اللقاء.

الدوري المصري، واصل الفريق الأول بنادي البنك الأهلي سقوطه بالهزيمة من الجونة بنتيجة 3/2 بافتتاح مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد المقاولون العرب.

جاءت بداية المباراة كانت جيدة من الفريقين، حيث أبدى كل فريق رغبته في تسجيل الهدف المبكر، إلا أن مرحلة جس النبض استمرت حتى نهاية الشوط الأول.

خطف فريق سيراميكا تعادلا قاتلا من مضيفه مودرن فيوتشر بنتيجة 1/1، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب السلام، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل مروان محسن هدف مودرن فيوتشر في مرمى سيراميكا في الدقيقة 17 من ضربة رأس، وتعادل محمد شكري لفريق سيراميكا في الدقيقة 90+4.

الأهلي أمام اتحاد جدة، كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عن سعادته بمواجهة الاتحاد فريقه السابق في بطولة كأس العالم للأندية، وأتى ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قبل مران الأهلي الختامي.

وأكد: “صدفة جميلة هي مواجهة اتحاد جدة علي ملعب الجوهرة وسعيد بمساندة جمهور الأهلي العظيم الفترة الماضية”.

ترتيب دوري المحترفين، أقيم عصر اليوم 7 مباريات في الجولة الثانية عشر من بطولة دوري المحترفين على أن تستكمل باقي مباريات الجولة يومي الجمعة والسبت.

وكان اتحاد الكرة رسميا، قرر تعديل مواعيد الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” والتي كان مقررا لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر لتقام يوم الخميس 14 والجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر الجاري وجاء ذلك بسبب إقامة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم الخميس، عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم - جائزة ذا بيست خلال عام 2023.

وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلًا من: ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).