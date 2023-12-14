أخبار الرياضة اليوم، خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز في الدوري.. والخطيب يحضر مران الأهلي الختامي لمباراة اتحاد جدة
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:
المصري يوقف انتصارات الزمالك ويخطف فوزا مثيرا 0/1 في الدوري الممتاز (صور)
حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على حساب ضيفه الزمالك 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
سجل الجزائري غيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.
إلغاء هدفين وإهدار ضربة جزاء، بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 بالدوري
الدوري المصري، في لقاء الإثارة والمتعة، تعادل فريق بيراميدز وبلدية المحلة بهدفين لكل فريق على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
وافتتح بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 23 عن طريق فيستون مايلي بلمسة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
الخطيب يحضر مران الأهلي الختامي قبل مواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية (صور)
الأهلي أمام اتحاد جدة، حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المران الختامي للفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا الجمعة في الثامنة مساء على ملعب الجوهرة.
وعقد الخطيب جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران لدعم الفريق معنويًا قبل المران وحثهم على تقديم مستوى جيد في بطولة معتاد النادي الأهلي على التواجد فيها.
سيراميكا يصدر بيانا ناريا ضد طاقم تحكيم مباراة فيوتشر
أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا بشأن مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت اليوم الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1\1.
وتحدث بيان سيراميكا عن طاقم حكام مباراة الفريق أمام فيوتشر، والتي نجح فيها الأول في خطف تعادل في الوقت القاتل من زمن اللقاء.
الجونة يزيد أوجاع البنك الأهلي ويفوز عليه 2/3 في الدوري الممتاز
الدوري المصري، واصل الفريق الأول بنادي البنك الأهلي سقوطه بالهزيمة من الجونة بنتيجة 3/2 بافتتاح مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد المقاولون العرب.
جاءت بداية المباراة كانت جيدة من الفريقين، حيث أبدى كل فريق رغبته في تسجيل الهدف المبكر، إلا أن مرحلة جس النبض استمرت حتى نهاية الشوط الأول.
سيراميكا يخطف تعادلا قاتلا من فيوتشر 1/1 في الدوري الممتاز (صور)
خطف فريق سيراميكا تعادلا قاتلا من مضيفه مودرن فيوتشر بنتيجة 1/1، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب السلام، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
سجل مروان محسن هدف مودرن فيوتشر في مرمى سيراميكا في الدقيقة 17 من ضربة رأس، وتعادل محمد شكري لفريق سيراميكا في الدقيقة 90+4.
محمود كهربا: الفوز من نصيب الأهلي وسعيد بمواجهة اتحاد جدة
الأهلي أمام اتحاد جدة، كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عن سعادته بمواجهة الاتحاد فريقه السابق في بطولة كأس العالم للأندية، وأتى ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قبل مران الأهلي الختامي.
وأكد: “صدفة جميلة هي مواجهة اتحاد جدة علي ملعب الجوهرة وسعيد بمساندة جمهور الأهلي العظيم الفترة الماضية”.
بتروجت يفوز والنجوم يتعثر في مباريات اليوم بدوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين، أقيم عصر اليوم 7 مباريات في الجولة الثانية عشر من بطولة دوري المحترفين على أن تستكمل باقي مباريات الجولة يومي الجمعة والسبت.
وكان اتحاد الكرة رسميا، قرر تعديل مواعيد الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” والتي كان مقررا لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر لتقام يوم الخميس 14 والجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر الجاري وجاء ذلك بسبب إقامة الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.
رسميًا، ميسي ينافس هالاند ومبابي على جائزة ذا بيست
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم الخميس، عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم - جائزة ذا بيست خلال عام 2023.
وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلًا من: ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.