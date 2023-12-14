الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

رسميًا، ميسي ينافس هالاند ومبابي على جائزة ذا بيست

ميسي ومبابي وهالاند،
ميسي ومبابي وهالاند، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم الخميس، عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم - جائزة ذا بيست خلال عام 2023.

وضمت القائمة النهائية للجائزة، كلًا من: ليونيل ميسي (إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي ومنتخب النرويج) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا).

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير 2024.

وستكون هذه هي المرة الثالثة، التي يقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق بلندن، التي سبق لها استضافته في عامي 2016 و2017.

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‎يذكر أنه تم في سبتمبر 2023، إعلان القوائم الأولية للمرشحين والمرشحات لكل فئات الجوائز.

ميسي أفضل رياضي في 2023

توج ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي، بجائزة أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة "تايمز" الأمريكية.

وأكدت صحيفة تايمز الأمريكية أن اختيار ميسي أفضل رياضي في عام 2023، بفضل ما أحدثه من تغيير على ساحة كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتقاله إلى إنتر ميامي قادمًا من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

وقالت: "غيّر ميسي، النجم الأرجنتيني الذي غادر باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي هذا الصيف، بشكل جذري مشهد كرة القدم المتنامي في الولايات المتحدة هذا العام".

وأضافت: "مع استضافة الولايات المتحدة ثلاث بطولات دولية كبرى في السنوات الثلاث المقبلة (كوبا أمريكا في عام 2024، وكأس العالم للأندية في عام 2025، والأروع منها جميعًا، كأس العالم في عام 2026)، فمن المؤكد أن تجذب المزيد من المشجعين، لكن ميسي شخص كان سريع الحركة في هذا الصدد".

وواصلت: "مع وجود الرياضي الأكثر احترامًا وتأثيرًا على هذا الكوكب الذي يلعب في ميامي على مدار العامين المقبلين على الأقل، ولا يزال يؤدي في قمة مستواه - فقد فاز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى كأفضل لاعب في العالم لهذا العام، وهي الثامنة له في أكتوبر الماضي- أصبحت الولايات المتحدة الآن دولة كرة قدم، أمة كرة قدم".

من جانبه، قال ميسي للصحيفة الأمريكية: “كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، حاولت العودة، ولم يحدث ذلك، صحيح أيضًا أنني لاحقًا كنت أفكر كثيرًا في الذهاب إلى الدوري السعودي، وبدا كلا الخيارين السعودية وأمريكا مثيرين للاهتمام للغاية بالنسبة لي، في الوقت الحالي، لا يمكننا الشكوى من أي شيء، ربما يكون أصعب شيء يمكن التكيف معه هو حركة المرور”.

وقال ميسي عن خططه في عام 2024: "عام 2024؟ الشيء الأكثر أهمية الآن هو التعافي بشكل جيد بدنيًا وعقليًا أيضًا، والراحة، وقضاء بعض الوقت مع عائلتي، مع أصدقائي ثم التفكير في العودة بنفس الرغبة كما هو الحال دائمًا، مع بعض التحديات الخاصة المقبلة".

 

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الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جائزة ذا بيست ميسي هالاند مبابي

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