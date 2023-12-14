سيراميكا يصدر بيانا ناريا ضد طاقم تحكيم مباراة فيوتشر

أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا بشأن مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت اليوم الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1\1.

وتحدث بيان سيراميكا عن طاقم حكام مباراة الفريق أمام فيوتشر، والتي نجح فيها الأول في خطف تعادل في الوقت القاتل من زمن اللقاء.

بيان سيراميكا كليوباترا

وأعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه، للأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم السيد منير، خلال لقاء الفريق مع نادي مودرن فيوتشر، ما أسفر عن عدم احتساب ركلتي جزاء لنادي سيراميكا كليوباترا، بشهادة رموز وخبراء التحكيم، بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسئولي اتحاد الكرة، بشكل عام، ولجنة الحكام بشكل خاص.

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وجاء بالبيان " يعبر نادي سيراميكا كليوباترا عن دهشته لهذا الأداء التحكيمي المؤسف، فإنه يطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تكررت على مدار تسع جولات من مسابقة الدوري، رغم تطبيق تقنية الفيديو، التي يُفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول

وأكد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن احترامه الكامل لكل عناصر المنظومة، فإنه يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب، أو عبر تقنية الفيديو.

تعادل سيراميكا مع فيوتشر

سجل مروان محسن هدف مودرن فيوتشر في مرمى سيراميكا في الدقيقة 17 من ضربة رأس، وتعادل محمد شكري لفريق سيراميكا في الدقيقة 90+4.

واحتسب السيد منير حكم المباراة 15 دقيقة وقت بدل ضائع خلال المباراة، منهم 6 دقائق في الشوط الأول و9 في الثاني.

خطف فريق سيراميكا تعادلا قاتلا من مضيفه مودرن فيوتشر بنتيجة 1/1، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب السلام، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وحصد محمد إبراهيم نجم فريق سيراميكا، جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر، والتي جرت اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1/1.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط دفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، محمد ربيعة، بيلو، علي زعزع، محمد محمود، كجالي درامي، أحمد عاطف، عمر السعيد.

تشكيل سيراميكا ضد فيوتشر

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري.

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي.

ترتيب فيوتشر وسيراميكا بالدوري المصري

وبهذه النتيجة، يرفع فريق سيراميكا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، كما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.