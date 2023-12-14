الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

الجونة يزيد أوجاع البنك الأهلي ويفوز عليه 2/3 في الدوري الممتاز

الجونة، فيتو
الجونة، فيتو

الدوري المصري، واصل الفريق الأول بنادي البنك الأهلي سقوطه بالهزيمة من  الجونة بنتيجة 3/2 بافتتاح مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد المقاولون العرب.

جاءت بداية المباراة كانت جيدة من الفريقين، حيث أبدى كل فريق رغبته في تسجيل الهدف المبكر، إلا أن مرحلة جس النبض استمرت حتى نهاية الشوط الأول. 

في الدقيقة 33 سدد كريم بامبو كرة قوية كانت قريبة من الشباك.

لم تأت الدقائق المتبقية من الشوط الأول بجديد ليعلن حكم المباراة نهايته بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني كانت قوية لفريق الجونة الذي نجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 46 عن طريق حسام إيفونا.

وفي الدقيقة 47 أهدر الجونة فرصة الهدف الثاني بعدما انفرد إيفونا بالمرمى ولكن أهدرها بغرابة لخارج المرمى.

ولم يتأخر فريق البنك الأهلي في تسجيل هدف التعادل ففي الدقيقة 52 أحرز جريندو هدف التعادل بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 58 أحرز كريم بامبو الهدف الثاني للبنك الأهلي بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 62 أحرز حسام إيفونا الهدف الثاني للجونة لتعود المباراة لنقطة التعادل من جديد.

حسام إيفونا يشعل المباراة من جديد في الدقيقة 64 بعدما سجل الهدف الثالث للجونة بتسديدة صاروخية في الشباك.

وفي الدقيقة 72 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للبنك الأهلي أهدرها كريم بامبو.

 

ترتيب البنك الأهلي والجونة بالدوري المصري

ويتذيل البنك الاهلي جدول الدوري المصري برصيد 3 نقاط في حين يحتل الجونة الترتيب العاشر برصيد  ١٣ نقطة

 

وأعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة.

بامبو يقود تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة


وجاء التشكيل علي النحو التالي:


حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع..أيمن أشرف، محمود الجزار، أمير مدحت، اسحاق يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن، عماد فتحى

خط الهجوم..كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

أحمد صبحى، علاء عطا، محمود قاعود،  سيرجى اكا، احمد النادرى، أحمد سعيد،  خالد مصطفي، جريندو، عاصم صلاح.

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القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي والجونة

وتنقل مباراة البنك الاهلي والجونة عبر قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري شهدت تاجيل 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري


وكانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، قررت في وقت سابق إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر الجاري، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر الجاري، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر الجاري، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

 

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11  نقطة 
11- الجونة 10  نقاط
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15-  الداخلية 6  نقاط 
16- فاركو 5  نقاط
17- المقاولون العرب 4  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط

 

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