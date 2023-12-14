الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح (فيديو)

بيدرو هنريكي، فيتو
بيدرو هنريكي، فيتو

في لحظة مرعبة، توفي مغني الإنجيل البرازيلي بيدرو هنريكي، 30 عامًا، أثناء غنائه علي المسرح، وأمام أعين الجمهور الحاضر للحفل، والذين سجلوا لحظة وفاته بكاميرات هواتفهم.

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح

وتوفي المغني الشاب، بيدرو هنريكي، بعد أن انهار أمام فرقته، والجمهور على خشبة المسرح، خلال إحيائه حفل، في فييرا دي سانتانا بالبرازيل مساء أمس الأربعاء.
وبحسب ما ورد على لسان شركة التسجيلات الخاصة به، Tadoh Music فإن المغني، أصيب بنوبة قلبية، أدت لوفاته على الفور، تاركا، زوجة وابنة عمرها أكثر من شهر.

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وكان الشاب البالغ من العمر 30 عامًا يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo"، في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت، عندما سقط فجأة أمام فرقته داخل مكان الحفل في مدينة فييرا دي سانتانا الشمالية الشرقية.

وأظهرت لقطات فيديو للحادث هنريكي وهو يشتبك مع الجمهور أثناء وقوفه على حافة المسرح قبل أن يفقد توازنه ويسقط على ظهره، وهرع الحاضرين على الفور لمساعدة المغني بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

وتم نقل هنريكي إلى عيادة قريبة، بعد وقوعه علي الفور، ليتم تأكيد وفاته.

فيما كشف أحد أصدقاء المغني الراحل، بانه مازح هنريكي بشأن الإرهاق قبل عدة ساعات من صعوده إلى المسرح في خدمة الكنيسة الخاصة، مؤكدا أن هنريكي قال لأحد أصدقائه: “أنا متعب، أنا متعب”.

نعي  بيدرو هنريكي

وأصدرت Tadoh Music، شركة التسجيلات الخاصة، بالمغني الراحل، بيانا لنعي الفقيد، قالت فيه:"هذا موقف صعب للغاية في الحياة، وليس لدينا أي تفسير لها..نحن فقط بحاجة إلى أن نفهم أن إرادة الله تسود".

ووصفت شركة التسجيلات، هنريكي بأنه، شاب مرح وصديق للجميع، وزوج حاضر، وأب مخلص للغاية.

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