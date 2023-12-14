بعد إعلان حماس رغبتها في الانضمام لمنظمة التحرير، أبرز المعلومات عن السلطة الفلسطينية وتاريخ نشأتها

أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلنت حركة حماس في وقت سابق من اليوم عن رغبتها في أن تكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية (السلطة الفلسطينية)، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاولة السيطرة على القطاع.



توحيد المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

ويأتي ذلك بعد المقترحات الدولية حول من يقوم بإدارة قطاع غزة، حيث اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الحكم.

اتفاقية أوسلو، فيتو

وأكدت تقارير إعلامية أن توحيد المقاومة الفلسطينية سيكون له تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية وتعزيز جهود التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين.



وفيما يلي تعريف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتاريخ تأسيسها:

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وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطينية هي هيئة الحكم الذاتي المؤقتة التي تم تأسيسها في عام 1994 عقب اتفاق غزة - أريحا لحكم قطاع غزة والمناطق A وB في الضفة الغربية، كنتيجة لاتفاق أوسلو لعام 1993.

اتفاقية أوسلو، فيتو



وبعد انتخابات عام 2006 وما تلاها من نزاع في غزة بين حركتي فتح وحماس، انحصرت سلطتها فقط في المناطق «أ» و«ب» من الضفة الغربية.

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وتشكلت السلطة الفلسطينية في عام 1994، بموجب اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) وحكومة إسرائيل. ثم كان من المفترض إجراء مزيد من المفاوضات بين الطرفين فيما يتعلق بوضعه النهائي.

اتفاقية أوسلو، فيتو

ووفقا لاتفاقيات أوسلو، تم تعيين السلطة الفلسطينية لتكون لها سيطرة حصرية على كل من القضايا الأمنية والمدنية في المناطق الحضرية الفلسطينية (المشار إليها باسم المنطقة أ) والسيطرة المدنية فقط على المناطق الريفية الفلسطينية (المنطقة ب).



وأسفرت المفاوضات مع العديد من الحكومات الإسرائيلية عن سيطرة السلطة على بعض المناطق، لكن السيطرة فقدت بعد ذلك في بعض المناطق عندما استعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع إستراتيجية خلال الانتفاضة الثانية (الأقصى). في عام 2005، بعد الانتفاضة الثانية، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من مستوطناتها في قطاع غزة، وبذلك وسعت سيطرة السلطة الفلسطينية لتشمل القطاع بأكمله بينما استمرت إسرائيل في السيطرة على نقاط العبور والمجال الجوي والمياه قبالة ساحل قطاع غزة.



نشأة منظمة التحرير الفلسطينية



في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير 2006، خرجت حماس منتصرة ورشحت إسماعيل هنية رئيسًا للوزراء في السلطة. ومع ذلك، فإن الوحدة الوطنية الحكومة الفلسطينية انهارت بشكل فعال، عندما اندلع صراع عنيف بين حماس وفتح، لا سيما في قطاع غزة.

وبعد أن استولت حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007، قام رئيس السلطة محمود عباس بفصل حكومة الوحدة التي تقودها حماس وعين سلام فياض رئيسًا للوزراء، وعزل هنية.

لم تعترف حماس بهذه الخطوة، مما أدى إلى إدارتين منفصلتين - السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية وحكومة حماس المنافسة في قطاع غزة. حققت عملية المصالحة لتوحيد الحكومات الفلسطينية بعض التقدم على مر السنين، لكنها فشلت في تحقيق إعادة توحيد.

في نوفمبر 2012، صوتت الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن قيادة السلطة تاريخيا - كقيادة منظمة التحرير، هي بيد فصيل فلسطيني واحد هو حركة فتح، والذي يسيطر على جميع أجهزتها بما فيها الأمنية. لكن الوضع قد تغير بعد الانتخابات التشريعية عام 2005 وفوز حركة حماس، حيث أصبحت السلطة بيد فصيلين منقسمين أحدهم في الضفة والآخر في القطاع فيما عرف بالانقسام الفلسطيني، ونتج عن ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين.

يرأس السلطة حاليا محمود عباس منذ وفاة مؤسسها ياسر عرفات عام 2004. وهو في ذات الوقت، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة عام 1964



وتأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان المباديء بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول الحكم الذاتي المرحلي في واشنطن 13 سبتمبر 1993، وفي إطاره تم إعطاء الصلاحيات المدنية بشكل مؤقت لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد 3 سنوات.

يقوم الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ويختار رئيس الوزراء ويكون مسؤولا عن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية.

يقوم رئيس الوزراء باختيار مجلس الوزراء.

مهام السلطة الفلسطينية



تقوم السلطة الفلسطينية حاليًا بعدة مهام من أهمها:

المهام الأمنية وحفظ الأراضي الفلسطينية.

إنشاء حكومة وبرلمان شعبيين يمثلان الشعب الفلسطيني.

التحضير والتفاوض مع الجهات الإسرائيلية لمحاولة الحصول على أكبر حقوق ممكنة للشعب الفلسطيني.



أجهزة دولة فلسطين

المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله.

تتألف السلطة الفلسطينية من:

المجلس التشريعي.

السلطة التنفيذية (الحكومة).

السلطة القضائية.

السلطة التشريعية.

المجلس التشريعي

يقوم المجلس التشريعي بمنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

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