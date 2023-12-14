الخميس 14 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض انسحاب النيكوتين، مؤقتة وتنتهي خلال أسبوعين

انسحاب النيكوتين،
انسحاب النيكوتين، فيتو

أعراض انسحاب النيكوتين، هي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي تحدث عندما يتوقف المدخن عن تناول النيكوتين، فيبدأ الجسم في الشكوى، وطلب المزيد من النيكوتين.
 

أعراض انسحاب النيكوتين

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض النيكوتين تسبب مشاكل لصاحبها، فهي تمثل نوعًا من شكوى الجسم، لطلب المزيد من النيكوتين، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

 

الأعراض الجسدية:

الرغبة الشديدة في النيكوتين
الصداع
الأرق
التعب
زيادة الشهية وزيادة الوزن
الإمساك 
اضطرابات المعدة
السعال
أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا (مثل ارتفاع درجة الحرارة، والرشح، والتهاب الحلق)

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الأعراض النفسية:

القلق
التوتر
الاكتئاب
التهيج
التقلبات المزاجية
صعوبة التركيز
عدم القدرة على الاسترخاء

 

وأضاف الدكتور محمد، أن أعراض انسحاب النيكوتين تبلغ ذروتها في غضون 2-3 أيام بعد الإقلاع عن التدخين، ثم تبدأ في الانحسار تدريجيًا. وعادة ما تختفي معظم الأعراض في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

 

وأوضح الدكتور محمد، أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد المدخنين على التغلب على أعراض انسحاب النيكوتين، مثل:

 

الحصول على الدعم من الآخرين، مثل العائلة والأصدقاء أو من خلال برامج الإقلاع عن التدخين.
استخدام العلاجات البديلة للنيكوتين، مثل العلكة أو اللصقات أو بخاخات الأنف.
تناول الأدوية التي تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين، مثل عقارات ريتالين أو زيلنيك.

 

وأخيرا لفت الدكتور محمد، إلى أنه يمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين تحديًا، لكن من المهم أن تتذكر أن أعراض انسحاب النيكوتين مؤقتة، وأن فوائد الإقلاع عن التدخين طويلة الأمد. ومن بين هذه الفوائد تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة والعديد من الأمراض الأخرى.

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