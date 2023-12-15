أستاذ اقتصاد يكشف أبرز الملفات الاقتصادية أمام الرئيس القادم ودورها في دعم البلاد

قال الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، إن مصر على مدار تاريخها تعرضت للعديد من الازمات الإقتصادية الصعبة، وبالرغم من ذلك كانت لديها إرادة قوية لتجاوزها والعودة مرة أخرى للنهوض، مما جعلها من الدول غير المحظوظة للحصول على فرصة للبناء والتنمية والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف يونس، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية الساخنة على طاولة الرئيس القادم للجمهورية، والتي يأتي على رأسها قضية الديون والقروض، مشيرا إلى أن هذه القضية تجاوزت الحدود الآمنة.

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تأثير زيادة الديون على الناتج المحلي الإجمالي

وأشار إلى أننا في الوقت الحالي نقوم العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي لتسديد الديون والفوائد الخاصة بها، موضحا أن كل زيادة في الناتج المحلي تبتلعها زيادة الديون في البلاد، مما يجعل الحكومة تسعى لعدد من القرارات التي تساهم في محاولة توفير العملة لسداد الديون، لزيادة التمويل بالعجز، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من السيولة النقدية عن المعروض من السلع والخدمات.

الاقتصاد المصري، فيتو

وتابع: وفي حالة ارتفاع السيولة النقدية عن السلع والخدمات، يترتب عليه ارتفاع الأسعار ويحدث التضخم، مما يجعل الحكومة تلجأ إلى خفض سعر صرف الجنيه عن طريق التعويم، او أي إجراء تتخذه الدولة حتى تشجع الصادرات الخاصة بها.

الجهاز الإنتاجي المصري غير مرن

وأوضح أن الجهاز الإنتاجي المصري غير مرن، والإنتاجية الحدية للفرد قليلة، بالإضافة إلى أن الإنتاج المحلي معظمة معيب وغير صالح للتصدير، مؤكدا أنه في حالة التعويم وعدم وجود زيادة في معدل الصادرات المصرية للخارج، فإنه سوف يترتب عليه ارتفاع عام في الأسعار، مما يضر أصحاب الدخل الثابت والمتوسط.

وأكد أن القضية الاقتصادية المصرية، تنحصر في زيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم المنتج المحلي، لتقليل الضغط على العملة الصعبة، واستبدال المنتجات المستوردة بالمحلية، مطالبا بضرورة تعظيم الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة، ودعم زيادة الرقعة الزراعية من السلع الأساسية.

الملفات الهامة أمام الرئيس القادم

وعن الملفات المهمة التي من الضروري تركيز الرئيس القادم عليها، للسيطرة على الأسواق، تتمثل في محاربة الفساد، والإهتمام بقضية التعليم والمعلم، بالإضافة على التركيز على قطاع الصحة في مختلف محافظات الجمهورية، وقضية الإنتاج وتعظيم المنتج المحلي، وتفعيل جهاز الرقابة على الأسواق، وتحقيق المنافسة بين المنتجين، وبين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالعلاقات الإفريقية وتحقيق التكامل الإقتصادي بين دول القارة.