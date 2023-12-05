الإحصاء: 20.3 % ارتفاعا في الصادرات المصرية لقبرص خلال أول تسع أشهر من 2023

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

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الإحصاء: 20.3 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال أول تسع أشهر من 2023

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة قبرص وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وقبرص وكذا العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبى.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023

كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022بنسبة ارتفاع قدرها 36 %.

ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79 مليون دولار

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال خلال أول تسع أشهر من عام 2023

1. حديد وصلب بقيمة 35.1 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.

3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 5.8 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار.

5. خضراوات بقيمة 1.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال أول تسع أشهر من عام 2023

1. مراجل وآلات بقيمة 2.4 مليون دولار.

2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.4 مليون دولار.

3. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 1.2 ألف دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار.

5. ورق بقيمة 500 ألف دولار.

قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 35.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 47.9 %.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14.2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

عدد سكان مصر

وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2023.

بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــًا لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2022.