وكالة فيتش تكشف العقبات التي تواجه الاقتصاد الصيني خلال 2024

نشرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء توقعاتها بشأن مصير الاقتصاد الصينين خلال العام الجديد 2024، حيث أوضحت الوكالة أن الاقتصاد الصيني يستمر في مواجهة العديد من العقبات الاقتصادية بحلول العام القادم، على رأس هذه العقبات انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية، فجميع هذه العوامل من شأنها التأثير على كافة القطاعات الاقتصادية للصين.

معدلات النمو للناتج المحلي

وأوضحت فيتش، أن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ستنخفض خلال العام الجديد لتصل إلى 4.6 % مقارنة بالعام الجاري والذي يزيد عن هذه النسبة بواقع 5%، حيث أن النمو الاقتصادي للصين سيكون مستقرا على نطاق واسع وبمستويات أعلى خلال الفترة القادمة.

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وكالة فيتش، فيتو

دور دعم السياسات النقدية

وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية إلى أن دعم السياسات وبالأخص السياسة النقدية، ستساهم في الحد من المخاطر التي تشكل ضغطا على الاقتصاد الصيني وزيادة معدلات الدين، حيث إن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجيا إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب ركود سوق العقارات الصيني.

التصنيف الائتماني للصين

وكانت وكالة فيتش قد أبقت على التصنيف الائتماني للصين عند A+مع نظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس، من العام الجاري، فيما خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.