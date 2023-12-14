نتنياهو يرضخ للضغوط ويترك لرئيس الموساد الحرية للتفاوض مع حماس على صفقة أسرى

الأسرى الإسرائيليون، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن مسؤول سياسي: أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى رئيس الموساد كامل الحرية في العمل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

تعليمات نتنياهو لرئيس الموساد

وأوضحت: أن تعليمات نتنياهو لرئيس الموساد تشمل لقاء الوسطاء بهدف تحرير الأسرى.

وكانت حكومة الحرب فى إسرائيل، رفضت أمس الأربعاء، طلب رئيس الموساد التوجه إلى قطر للتباحث حول صفقة أسرى جديدة مع حركة حماس، وعلى ما يبدو أن الضغوطات التى تتعرض لها حكومة نتنياهو دفعتها للتراجع والقبول بالتفاوض مجددا.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن تفكيك حركة حماس الفلسطينية سيستغرق أكثر من بضعة أشهر.

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العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وتأتي تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حيث ناقش الاثنان خطط مواصلة القتال ضد حماس، والجهود المبذولة لإزالة التهديد على الحدود اللبنانية وضرورة إعادة المستوطنين.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لتفكيك منظمة تأسست منذ سنوات في غزة، هناك حاجة إلى أكثر من بضعة أشهر”.

وزعم يوآف جلانت في حديثه: "ستكون حربًا طويلة وسننتصر في النهاية.. أشكر الحكومة الأمريكية على دعمها غير المشروط”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت كتائب القسام: إنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بمدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستهداف كتائب القسام قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.

كما قالت سرايا القدس، اليوم الخميس: "قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس: "تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وعلى الجانب الآخر، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.