الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري المصري، تعادل بيراميدز وبلدية المحلة 1/1 في الشوط الأول (صور)

بيراميدز وبلدية المحلة،
بيراميدز وبلدية المحلة، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريق بيراميدز وبلدية المحلة بهدف لكل فريق بالشوط الأول على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

 

الشوط الأول بمباراة بيراميدز والجونة

شهدت العشر دقائق الأولى جس نبض من كلا الفريقين بعدها كاد أن يفتتح فريق بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 13 بعدما سدد عبد الله السعيد كرة قوية كانت قريبة من الشباك.

في الدقيقة 20 شهدت تسديدة قوية من محمد حمدي علت العارضة.

وافتتح بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 23 عن طريق فيستون ماييلي بلمسة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

Advertisements

وفي الدقيقة 32 استقبل حسام أشرف كرة عرضية وسدد رأسية متقنة سكنت شباك أحمد الشناوي.

 

عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام بلدية المحلة

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

تشكيل بلدية المحلة امام بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: السيد عوض - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: أحمد كهربا - ابراهيم شتا - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو حكيم.

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء: "محمود ماهر - كريم أشرف - محمد أشرف - عيد الناصر دي ماريا - حسام حسن - محمد عادل امو - وزضم - ماجد هاني - مؤمن أحمد".

 

وكان آخر ظهور لبيراميدز بالدوري المصري أمام الإسماعيلي بالجولة السابعة وفاز بنتيجة 2/ 1.

أما بلدية المحلة فخسر من طلائع الجيش بثنائية في آخر ظهور له بالدوري.

ترتيب بيراميدز وبلدية المحلة بالدوري

يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة أما بلدية المحلة فيحتل الترتيب الـ 13 برصيد تسع نقاط.

قائمة بيراميدز أمام بلدية المحلة في الدوري

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو  

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

غيابات بيراميدز أمام بلدية المحلة

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري قد شهدت تأجيل 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

الدوري المصري، وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد غياب الأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

 

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري 

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي:

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب (انتهت بفوز الجونة 3/ 2)

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام  (انتهت بالتعادل 1/1) 

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب 

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام 

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة 

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة 

ترتيب الدوري المصري 


1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 13 نقطة

7- الجونة 13  نقاط
8- الاتحاد السكندري 12 نقطة
9- سموحة 12 نقطة
10  المصري البورسعيدي 12 نقطة
11- الزمالك 11  نقطة 
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15-  الداخلية 6  نقاط 
16- فاركو 5  نقاط
17- المقاولون العرب 4  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط

الدوري المصري، عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة بلدية المحلة

بيراميدز يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري المصري علي حساب بلدية المحلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري المصري بيراميدز بلدية المحلة الدوري الممتاز مباراة بيراميدز والجونة مايلي

مواد متعلقة

الدوري المصري، عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة بلدية المحلة

بيراميدز يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري المصري علي حساب بلدية المحلة

غياب رمضان صبحي وتوريه عن قائمة بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة في الدوري

موعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في منافسات الدوري الممتاز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

بث مباشر، مشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

كارمن سليمان تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها مصطفى جاد

المصري يتقدم على الزمالك 0/1 في الشوط الأول وإهدار ضربة جزاء

فعاليات افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)

نتنياهو يرضخ للضغوط ويترك لرئيس الموساد الحرية للتفاوض مع حماس على صفقة أسرى

بعد إعلان حماس رغبتها في الانضمام لمنظمة التحرير، أبرز المعلومات عن السلطة الفلسطينية وتاريخ نشأتها

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها في التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 14-12-2023

المزيد

انفوجراف

استخدمه الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة.. مخاطر الفوسفور الأبيض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية