الدوري المصري، تعادل بيراميدز وبلدية المحلة 1/1 في الشوط الأول (صور)

الدوري المصري، تعادل فريق بيراميدز وبلدية المحلة بهدف لكل فريق بالشوط الأول على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

الشوط الأول بمباراة بيراميدز والجونة

شهدت العشر دقائق الأولى جس نبض من كلا الفريقين بعدها كاد أن يفتتح فريق بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 13 بعدما سدد عبد الله السعيد كرة قوية كانت قريبة من الشباك.

في الدقيقة 20 شهدت تسديدة قوية من محمد حمدي علت العارضة.

وافتتح بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 23 عن طريق فيستون ماييلي بلمسة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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وفي الدقيقة 32 استقبل حسام أشرف كرة عرضية وسدد رأسية متقنة سكنت شباك أحمد الشناوي.

عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام بلدية المحلة

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

تشكيل بلدية المحلة امام بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: السيد عوض - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: أحمد كهربا - ابراهيم شتا - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو حكيم.

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء: "محمود ماهر - كريم أشرف - محمد أشرف - عيد الناصر دي ماريا - حسام حسن - محمد عادل امو - وزضم - ماجد هاني - مؤمن أحمد".

وكان آخر ظهور لبيراميدز بالدوري المصري أمام الإسماعيلي بالجولة السابعة وفاز بنتيجة 2/ 1.

أما بلدية المحلة فخسر من طلائع الجيش بثنائية في آخر ظهور له بالدوري.

ترتيب بيراميدز وبلدية المحلة بالدوري

يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة أما بلدية المحلة فيحتل الترتيب الـ 13 برصيد تسع نقاط.

قائمة بيراميدز أمام بلدية المحلة في الدوري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

غيابات بيراميدز أمام بلدية المحلة

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري قد شهدت تأجيل 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

الدوري المصري، وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد غياب الأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي:

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب (انتهت بفوز الجونة 3/ 2)

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام (انتهت بالتعادل 1/1)

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 13 نقطة

7- الجونة 13 نقاط

8- الاتحاد السكندري 12 نقطة

9- سموحة 12 نقطة

10 المصري البورسعيدي 12 نقطة

11- الزمالك 11 نقطة

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط