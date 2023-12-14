وزير جيش الاحتلال: تفكيك حركة حماس سيستغرق أكثر من بضعة أشهر

الهجوم البري على غزة، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن تفكيك حركة حماس الفلسطينية سيستغرق أكثر من بضعة أشهر.



العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



وتأتي تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حيث ناقش الاثنان خطط مواصلة القتال ضد حماس، والجهود المبذولة لإزالة التهديد على الحدود اللبنانية وضرورة إعادة المستوطنين.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لتفكيك منظمة تأسست منذ سنوات في غزة، هناك حاجة إلى أكثر من بضعة أشهر”.

وزعم يوآف جلانت في حديثه: "ستكون حربًا طويلة وسننتصر في النهاية.. أشكر الحكومة الأمريكية على دعمها غير المشروط”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت كتائب القسام: إنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بمدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستهداف كتائب القسام قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.

كما قالت سرايا القدس، اليوم الخميس: "قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس: "تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".



جيش الاحتلال الإسرائيلي



وعلى الجانب الآخر، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 648 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى دير البلح عبر محور صلاح الدين ومغادرة الشمال بأسرع وقت.

اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي



وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

