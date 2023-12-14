الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد ماسك القهوة للبشرة، مضاد للالتهابات ومضاد للشيخوخة

ماسكات القهوة، فيتو
ماسكات القهوة، فيتو

فوائد ماسك القهوة للبشرة، قد لا يتخيلها البعض، وتعتمد فوائد ماسك القهوة، على ما تحتوي  عليه القهوة من العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، بما في ذلك الكافيين ومضادات الأكسدة، ولذلك نجد أن خبراء العناية بالبشرة دائما ينصحون باستخدام ماسك القهوة بانتظام للبشرة 
 


فوائد ماسك القهوة للبشرة

 

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، في السطور التالية أهم فوائد ماسك القهوة للبشرة.

 

مقشر طبيعي
تحتوي القهوة على حبيبات خشنة يمكن أن تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يكشف عن بشرة أكثر نعومة وإشراقًا. يمكن استخدام القهوة كمقشر يومي أو أسبوعي لتحسين ملمس البشرة وتوحيد لونها.

Advertisements

 

مضاد للالتهابات
تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، مما قد يكون مفيدًا في علاج حب الشباب والبقع الداكنة. يمكن أن تساعد القهوة أيضًا في تقليل التورم والاحمرار المرتبطين بحب الشباب.

 

مضاد للشيخوخة
تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، مما قد يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. يمكن أن تساعد القهوة أيضًا في تعزيز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نضارة البشرة.

 

منشط للدورة الدموية
يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة في تنشيط الدورة الدموية، مما قد يساعد في جعل البشرة تبدو أكثر حيوية. يمكن أن يساعد الكافيين أيضًا في تقليل ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

 

كيفية استخدام القهوة للبشرة
يمكن استخدام القهوة للبشرة بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك:

 

مقشر القهوة
اخلطي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من الزبادي. ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

 

ماسك القهوة للوجه
اخلطي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. ضعي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

 

غسول القهوة
أضيفي ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة إلى غسول الوجه العادي. استخدمي الغسول كما تشائين.

 

صابون القهوة
اصنعي صابون القهوة الخاص بك عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة إلى صابون سائل أو صلب.

فوائد القهوة

نصائح لاستخدام القهوة للبشرة

 

قبل استخدام القهوة للبشرة، تأكدي من إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد لضمان عدم وجود رد فعل تحسسي. إذا لاحظت أي احمرار أو تورم، فقم بشطف القناع على الفور.
تجنّبي استخدام القهوة على البشرة المتهيجة أو الملتهبة.
لا تستخدمي القهوة على البشرة الحساسة.

فوائد حب الرشاد، تعالج كسور العظام سريعا وتعزز صحة القلب

فوائد الزعفران للبشرة والشعر، يحل مشاكلهم في زمن قياسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

فوائد ماسك القهوة فوائد القهوة للبشرة فوائد القهوة للجسم فوائد القهوة للصحة فوائد القهوة للمخ

مواد متعلقة

فوائد الكمون المغلي، يساعد فى علاج مشكلات المعدة ونزلات البرد والأنفلونزا

فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في منافسات الدوري الممتاز

التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

مشاهدة لقاء الزمالك والمصري في الدوري المصري بث مباشر

استهداف سفينة شحن متجهة إلى ميناء جدة السعودي بصاروخ في البحر الأحمر

حريق داخل مول تجاري شهير في مدينة نصر

بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

تفاصيل حلقتي "صاحبة السعادة" الإثنين والثلاثاء

بعد حواره مع قصواء الخلالي، عمرو حمزاوي يتصدر التريند

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها في التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 14-12-2023

المزيد

انفوجراف

شروط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية