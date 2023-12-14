فوائد ماسك القهوة للبشرة، مضاد للالتهابات ومضاد للشيخوخة

فوائد ماسك القهوة للبشرة، قد لا يتخيلها البعض، وتعتمد فوائد ماسك القهوة، على ما تحتوي عليه القهوة من العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، بما في ذلك الكافيين ومضادات الأكسدة، ولذلك نجد أن خبراء العناية بالبشرة دائما ينصحون باستخدام ماسك القهوة بانتظام للبشرة





فوائد ماسك القهوة للبشرة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، في السطور التالية أهم فوائد ماسك القهوة للبشرة.

مقشر طبيعي

تحتوي القهوة على حبيبات خشنة يمكن أن تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يكشف عن بشرة أكثر نعومة وإشراقًا. يمكن استخدام القهوة كمقشر يومي أو أسبوعي لتحسين ملمس البشرة وتوحيد لونها.

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مضاد للالتهابات

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، مما قد يكون مفيدًا في علاج حب الشباب والبقع الداكنة. يمكن أن تساعد القهوة أيضًا في تقليل التورم والاحمرار المرتبطين بحب الشباب.

مضاد للشيخوخة

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، مما قد يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. يمكن أن تساعد القهوة أيضًا في تعزيز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نضارة البشرة.

منشط للدورة الدموية

يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة في تنشيط الدورة الدموية، مما قد يساعد في جعل البشرة تبدو أكثر حيوية. يمكن أن يساعد الكافيين أيضًا في تقليل ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

كيفية استخدام القهوة للبشرة

يمكن استخدام القهوة للبشرة بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك:

مقشر القهوة

اخلطي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من الزبادي. ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

ماسك القهوة للوجه

اخلطي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. ضعي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

غسول القهوة

أضيفي ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة إلى غسول الوجه العادي. استخدمي الغسول كما تشائين.

صابون القهوة

اصنعي صابون القهوة الخاص بك عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة إلى صابون سائل أو صلب.

فوائد القهوة

نصائح لاستخدام القهوة للبشرة

قبل استخدام القهوة للبشرة، تأكدي من إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد لضمان عدم وجود رد فعل تحسسي. إذا لاحظت أي احمرار أو تورم، فقم بشطف القناع على الفور.

تجنّبي استخدام القهوة على البشرة المتهيجة أو الملتهبة.

لا تستخدمي القهوة على البشرة الحساسة.