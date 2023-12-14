بث مباشر، مشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

تقدم بوابة فيتو خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي، والتي تقام اليوم الخميس، على ملعب ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 17 في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 17، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتتم إذاعتها في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sports HD.

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ويعود مدافع الأهلي ديميرال بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يسجل مشاركته الأولى في الدوري منذ مباراة النصر في الجولة السابعة، يوم 22 سبتمبر الماضي.

في المقابل، يغيب عبدالباسط هندي عن خط الدفاع، إضافة إلى عبد الله العمار، وبسام الحريجي، وهيثم عسيري، وعبدالله عطيف.

ومن المتوقع أن يواصل روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، جلوسه على مقاعد البدلاء، لصالح فراس البريكان.

ويسعى الأهلي للعودة إلى طريق الانتصارات من بوابة الفيحاء، بعد تعثره بالتعادل السلبي مع الرائد في الجولة الماضية.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط الدفاعي: محمد المجاهد - فرانك كيسي - رياض محرز - جابرييل فيجا - آلان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: فراس البريكان.

ترتيب الفيحاء وأهلي جدة

يخوض الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة؛ حيث حقق 9 انتصارات في الموسم الجاري، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 19 هدفا.

أما الفيحاء يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد أن سجل 4 انتصارات في الموسم الجاري.

تغريم أهلي جدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال، بسبب تصرف جماهيره في مباراة الرائد الأخيرة.

وتعثر الأهلي بالتعادل سلبيا مع الرائد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، يوم السبت الماضي ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت لجنة الانضباط في بيان رسمي أنها قررت تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال بسبب إلقاء الجماهير "علبتي مياه" تجاه مضمار الملعب، فيما لم يتعرض أحد للإصابة جراء هذا التصرف، وفقا لتقرير مراقب المباراة.

وحسب بيان اللجنة، فإن جماهير الأهلي خالفت المادة (51-2) من اللائحة وأشارت اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 144.

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