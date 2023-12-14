الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

تقدم بوابة فيتو خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي، والتي تقام اليوم الخميس، على ملعب ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 17 في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 17، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتتم إذاعتها في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sports HD.

Advertisements

ويعود مدافع الأهلي  ديميرال بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يسجل مشاركته الأولى في الدوري منذ مباراة النصر في الجولة السابعة، يوم 22 سبتمبر الماضي.

في المقابل، يغيب عبدالباسط هندي عن خط الدفاع، إضافة إلى عبد الله العمار، وبسام الحريجي، وهيثم عسيري، وعبدالله عطيف.

ومن المتوقع أن يواصل روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، جلوسه على مقاعد البدلاء، لصالح فراس البريكان.

ويسعى الأهلي للعودة إلى طريق الانتصارات من بوابة الفيحاء، بعد تعثره بالتعادل السلبي مع الرائد في الجولة الماضية.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط الدفاعي: محمد المجاهد - فرانك كيسي - رياض محرز - جابرييل فيجا - آلان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: فراس البريكان.

ترتيب الفيحاء وأهلي جدة

يخوض الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة؛ حيث حقق 9 انتصارات في الموسم الجاري، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 19 هدفا.

أما الفيحاء يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد أن سجل 4 انتصارات في الموسم الجاري.

تغريم أهلي جدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال، بسبب تصرف جماهيره في مباراة الرائد الأخيرة.

وتعثر الأهلي بالتعادل سلبيا مع الرائد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، يوم السبت الماضي ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت لجنة الانضباط في بيان رسمي أنها قررت تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال بسبب إلقاء الجماهير "علبتي مياه" تجاه مضمار الملعب، فيما لم يتعرض أحد للإصابة جراء هذا التصرف، وفقا لتقرير مراقب المباراة.
وحسب بيان اللجنة، فإن جماهير الأهلي خالفت المادة (51-2) من اللائحة وأشارت اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 144.

حقيقة تغيير موعد مباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال لهذا السبب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.


 

أهلي جدة الفيحاء الدوري السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن

مواد متعلقة

رياض محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

الدوري السعودي، تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال لهذا السبب

بعد تصدرها التريند، من هي عبلة بن سنوسي لاعبة أهلي جدة السعودي؟

مدرب أهلي جدة يطلب رحيل فيرمينو وضم بديل

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في منافسات الدوري الممتاز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

بث مباشر، مشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

كارمن سليمان تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها مصطفى جاد

المصري يتقدم على الزمالك 0/1 في الشوط الأول وإهدار ضربة جزاء

فعاليات افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)

50 جنيها زيادة في سعر الذهب خلال 24 ساعة بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها في التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 14-12-2023

المزيد

انفوجراف

استخدمه الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة.. مخاطر الفوسفور الأبيض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية