الدوري السعودي، تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال لهذا السبب

الدوري السعودي، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال، بسبب تصرف جماهيره في مباراة الرائد الأخيرة.

وتعثر الأهلي بالتعادل سلبيا مع الرائد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، يوم السبت الماضي ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

غرامة على اهلي جدة



وذكرت لجنة الانضباط في بيان رسمي أنها قررت تغريم أهلي جدة 40 ألف ريال بسبب إلقاء الجماهير "علبتي مياه" تجاه مضمار الملعب، فيما لم يتعرض أحد للإصابة جراء هذا التصرف، وفقا لتقرير مراقب المباراة.



وحسب بيان اللجنة، فإن جماهير الأهلي خالفت المادة (51-2) من اللائحة وأشارت اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 144.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الفيحاء مساء اليوم الخميس في الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

ويعود مدافع الأهلي ديميرال بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يسجل مشاركته الأولى في الدوري منذ مباراة النصر في الجولة السابعة، يوم 22 سبتمبر الماضي.



في المقابل، يغيب عبدالباسط هندي عن خط الدفاع، إضافة إلى عبدالله العمار، وبسام الحريجي، وهيثم عسيري، وعبدالله عطيف.

ومن المتوقع أن يواصل روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، جلوسه على مقاعد البدلاء، لصالح فراس البريكان.

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ويسعى الأهلي للعودة إلى طريق الانتصارات من بوابة الفيحاء، بعد تعثره بالتعادل السلبي مع الرائد في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز العاشر ب19 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد.

خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسي، جابري فيجا.