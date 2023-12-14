حقيقة تغيير موعد مباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي

كأس العالم للأندية، كشفت تقارير صحفية سعودية عن حقيقة تعديل توقيت مباراة الهلال والوحدة غدا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي، بسبب تزامنها مع لقاء الاتحاد والأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأكدت التقارير أنه لا يوجد أي تعديل على توقيت مباراة الهلال والوحدة غدا التي سوف تقام في التاسعة بتوقيت مكة “الثامنة بتوقيت مصر”، وهو نفس توقيت لقاء اتحاد جدة والأهلي المصري، وذلك بسبب ارتباط نقل اللقاء من قبل عدة قنوات عالمية.

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موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

كشفت تقارير صحفية عن موقف ثنائى إتحاد جدة السعودي عبد الرازق حمد الله وعبد الرحمن العبود من اللحاق بمباراة الأهلى فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية فإن رسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة سيختبر جاهزية حمد الله خلال مران العميد الأخير اليوم؛ من أجل حسم موقفه من المشاركة أمام الأهلي.

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قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان، حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلي على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022، حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.