الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رياض محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

اهلي جدة، فيتو
اهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، ضيفًا على نظيره الفيحاء، اليوم الخميس، على ملعب ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 17، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي

وتقام مباراة أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 17، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتتم إذاعتها في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sports HD.

Advertisements

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الفيحاء

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار
في خط الوسط الدفاعي: محمد المجاهد - فرانك كيسي
في خط الوسط الهجومي: رياض محرز - جابرييل فيجا - ألان سان ماكسيمان
في خط الهجوم: فراس البريكان

 

يخوض الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة؛ حيث حقق 9 انتصارات في الموسم الجاري، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 19 هدفا.

أما الفيحاء يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد أن سجل 4 انتصارات في الموسم الجاري.

فيما وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ونشر محرز ستوري عبر حسابه الشخصي والرسمي بموقع "إنستجرام"، لمقطع فيديو يستعرض من خلاله أبرز لحظاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الحالي، ويتضمن بعض الأهداف والتمريرات الحاسمة والمرواغات خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، الذي شهد تتويجه بالثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد صدمة استبعاده من القائمة النهائية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين جدول ترتيب دوري روشن السعودي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

منتخب مصر يرسل قائمته الأولية المشاركة بكأس الأمم الافريقية اليوم

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

مصطفى لطفي في القائمة النهائية لأفضل مدربي العالم للكرة الشاطئية

الشياطين VS النمور.. الأهلي ينتظر مواجهة قوية أمام اتحاد جدة.. نفاد تذاكر المباراة.. أزمة تواجه الفريق السعودي.. وهذا تاريخ الأحمر مع الأندية السعودية في المونديال

عوائد مالية في خزينة بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا

بعد تحديد إصابته، فيتوريا يستعجل تقرير طبيب المنتخب لحسم مصير النني من قائمة أمم افريقيا

بعد إيقاف الدوري، مصير السوبر التركي

أكبر حضور جماهيري منذ نصف قرن أمام يونايتد، ليفربول يعلن افتتاح ملعبه الجديد

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

إيران توجه تهديدا لأمريكا بسبب قوة دولية فى البحر الأحمر، اعرف التفاصيل

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 1.75 %

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، إعرف التفاصيل

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 608 أحكام قضائية فى أسوان ودمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية