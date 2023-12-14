رياض محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، ضيفًا على نظيره الفيحاء، اليوم الخميس، على ملعب ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 17، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي

وتقام مباراة أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 17، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتتم إذاعتها في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sports HD.

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تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الفيحاء

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار

في خط الوسط الدفاعي: محمد المجاهد - فرانك كيسي

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز - جابرييل فيجا - ألان سان ماكسيمان

في خط الهجوم: فراس البريكان

يخوض الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة؛ حيث حقق 9 انتصارات في الموسم الجاري، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 19 هدفا.

أما الفيحاء يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد أن سجل 4 انتصارات في الموسم الجاري.

فيما وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ونشر محرز ستوري عبر حسابه الشخصي والرسمي بموقع "إنستجرام"، لمقطع فيديو يستعرض من خلاله أبرز لحظاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الحالي، ويتضمن بعض الأهداف والتمريرات الحاسمة والمرواغات خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، الذي شهد تتويجه بالثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد صدمة استبعاده من القائمة النهائية.



