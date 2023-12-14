الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حماس عن العقوبات الأمريكية والبريطانية: كلام فارغ لا قيمة له على أرض الواقع

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

علقت حركة حماس، اليوم الخميس، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بفرض عقوبات على مسئولين في الحركة.


بريطانيا وأمريكا تفرضان عقوبات على حماس 

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن قرار بريطانيا وأمريكا التضييق على حماس من خلال حظر السفر وتجميد الأصول هو كلام فارغ لا قيمة ولا أثر له على الأرض.


وبالأمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، عن فرض عقوبات على مسئولين في  حركة المقاومة الفلسطينية حماس.


وفي وقت سابق، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماع  لبحث الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسئولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.

 

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وفي اجتماع ببروكسل، استمع  وزراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أيضا إلى نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف.

 

وبينما يصر مسئولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية تظل أولوية قصوى، فإن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أجبر التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط.

 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وكشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بين دول الاتحاد الأوروبي.

 

لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تحدد نطاقا واسعا من الخطوات التالية المحتملة.

 

وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس بالفعل كمنظمة إرهابية، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد الأوروبي.

 

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة: إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات.


استهداف الموارد المالية لحماس

ويشير تقرير المناقشة، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال استهداف الموارد المالية لحماس والمعلومات المضللة.

 

وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إنها تعمل معا بالفعل لدفع مثل هذه المقترحات.

 

كما أعرب مسئولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل مسئول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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