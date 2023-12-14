الخميس 14 ديسمبر 2023
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تريند

عمل استفزازي لجنود الاحتلال في مسجد بجنين يثير غضب المسلمين (فيديو)

جندي احتلال يستفز
جندي احتلال يستفز المسلمين، فيتو

اقتحام مسجد في جنين، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وصف بأنه مستفز، لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو يرتل صلوات تلمودية على منبر أحد المساجد في مدينة جنين، عند اقتحامها.

جنود الاحتلال يقتحمون مسجدا في جنين بأحذيتهم


أثار اقتحام مسجد في جنين، وترديد جندي الاحتلال الإسرائيلي لصلواته التلمودية على منبر المسجد، وإقامة جنود الاحتلال لصلواتهم التلمودية داخل المسجد ودخول المسجد وتدنيسة بأحذيتهم، أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه أنه استفزاز لمشاعر المسلمين، بعد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

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جندي احتلال يردد ترتيل تلمودية من منبر مسجد، فيتو


علق أشرف مرزوق: "جندي إسرائيلي يعتلي منبر مسجد اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم جنين مرددًا صلوات يهودية، ودنس قوات الاحتلال المسجد بأحذيتهم دون مبرر".

جنود الاحتلال يثيرون غضب المسلمين بعمل استفزازي


وقال محمد قدس: "السؤال لو مسلم دخل كنس يهودي وأذن بهذا الشكل هل سيكون رد فعل العالم سيكون هكذا.. إن كنتم تؤيدون هذا الفعل فاقبلوا عدل الله فيكم لعلكم ترجعون".


وردت علياء الأحمد قائلة: "قلوبنا تغتلي بالانفعال والأَسى ونحن نشاهد اعتلاء هذا المحتل المنبر، بعدما تعرت المنابر من خطبائها، وخلت المحاريب من أئمتها! "حَتّى المَحاريبُ تَبكي وَهيَ جامِدَةٌ حَتّى المَنابِرُ تَبكي وَهيَ عيدَانُ".
وقال عبد الحق مربح: " اللهم إن هذا المحتل جاء إلى بيتك ودنسه وظلم عبادك الصالحين فمزقه تمزيقًا واجعل خاتمته أسوأ من خاتمة فرعون".
أما أحمد محمد فقال: "ماذا ننتظر من كيان ارهابي ومدعوم من أكبر دولة إرهابية هي أمريكا وأتحاد أوروبي إرهابي يا رب نصرًا قريبًا".

ترتيل الصلوات التلمودية من منبر مسجد في جنين


وقال نائل بيداس: "لمحبي الطرب والأغاني جندي إسرائيلي يغني عبر مكبرات الصوت في مسجد في جنين في الضفة الغربية أغنية عيد حانوكا اليهودي واترككم مع الأغنية من مسجد للمسلمين. هل هذا سيحرك مشاعر المسلمين في العالم ؟ لا اظن"


أما باسم قاسم فقال: "جندي إسرائيلي من داخل مسجد في جنين لم أفهم إن كان يغني أو هي ترانيم دينية يهودية".
وعلق فهمي شتيوي قائلًا: "جندي إسرائيلي يقوم بتأدية صلاة يهودية داخل مسجد في مخيم #جنين في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين!".

بالأحذية الاحتلال يقتحم مسجد في جنين، فيتو


ورد ماجد أسد: "جندي إسرائيلي يغني في سماعة مسجد في جنين المساجد تهان والمسلمين في سبات حسبي الله ونعم الوكيل".
وقال د. فارس المصري: "جندي احتلال إسرائيلي يدنس مسجد في مخيم جنين، اعتلى المنبر، وأخذ يتلو تراتيل توراتية عبر ميكرفون المسجد".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين


الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، أمس الاربعاء، مخيم جنين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على مخيم  ومدينة جنين ليصبح عدد الشهداء في المخيم إلى 11 شهيدًا.

جندي احتلال يستفز مشاعر المسلمين، فيتو


كما استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة، في  الحي الشرقي في جنين شمال الضفة الغربية، ويتواصل العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء الماضى.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أن قولها: إن اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 5 فلسطينيين، وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة، وذلك ما أكدته مصادر في مستشفى الرازي في جنين.

بالتكبيرات والأغاني الوطنية، إطلاق نار وإلقاء عبوات يدوية على قوات الاحتلال في جنين (فيديو)

لحظة إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين (فيديو)

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