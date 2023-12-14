بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت
أعلن الديوان الأميري في الكويت، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقرة.
الحالة الصحية لأمير الكويت
وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقر.
وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق أعلن الديوان الأميري نقل الشيخ نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".
وسبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.
وتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
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