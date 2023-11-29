إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

أعلن الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن حالة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصحية مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم.

الحالة الصحية لأمير الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الديوان الأميري أهاب بالجميع تحرى الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، مضيفا “داعين البارئ جل وعلا أن يمن على الأمير بالشفاء العاجل”.

وفي وقت سابق من اليوم كشف الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الديوان الأميري الكويتي الحالة الصحية لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، قائلا: “دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية”.

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وأضاف أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة.