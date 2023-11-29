الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الديوان الأميري: نقل أمير الكويت للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية طارئة

أمير الكويت نواف
أمير الكويت نواف الأحمد، فيتو

كشف الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الديوان الأميري الكويتي الحالة الصحية لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، قائلا: “دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية”.

وأضاف أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة.

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أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الديوان الأميري الكويتي

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