الأوقاف: توزيع 500 طن لحوم وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية تقوم وزارة الأوقاف بتوفير (100) طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام، و(400) طن سلع غذائية، لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية بدءًا من الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

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القرض الحسن من وزارة الأوقاف

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص (10) ملايين جنيه للقرض الحسن بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية، وسيتم الإعلان عن شروط الحصول على القرض مطلع يناير 2024.

افتتاح 16 مسجدًا غدًا الجمعة



وفي سياق متصل وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 16 ) مسجدًا غدا الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(552) مليون جنيه.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا

مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب



مديرية أوقاف الدقهلية

مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد

مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد



مديرية أوقاف الجيزة

مسجد التقوى – كفر بركات - العياط

مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف



مديرية أوقاف البحيرة

مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات

مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات



مديرية أوقاف كفر الشيخ

مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم

مديرية أوقاف سوهاج

مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة

مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج



مديرية أوقاف الشرقية

مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القاهرة

مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط



مديرية أوقاف أسوان

مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي

مديرية أوقاف الأقصر

مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية