عام الواعظات.. السيدات رأس حربة «الأوقاف» فى تجديد الخطاب الديني 2024.. اعتماد 500 واعظة ودورات تدريبية تؤهلهن للظهور الإعلامى فى القنوات التلفزيونية والراديو

لا بديل عن تجفيف منابع التطرف وإعادة توطين الفكر الوسطى المستنير فى البلاد، وهى مهمة تتصدى لها دون تراجع وزارة الأوقاف، التى تعتمد الآن على الواعظات لتحقيق هذه المهمة، وتعتبرهن إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، كما تعتنى بهن انطلاقا من أهمية دور المرأة فى مجال الدعوة وخدمة الدين والوطن، لهذا تسعى الوزارة لرفع كفاءة ومهارات الواعظات بصفة مستمرة.

وحصلت “فيتو” على تفاصيل ما أنجزته وزارة الأوقاف فى ملف تطوير مهارات الواعظات من أجل تأهيلهن للعمل الدعوى، حيث بلغ إجمالى عدد الواعظات التابعات للوزارة 529 واعظة، منهن عدد 476 واعظة معتمدة، و53 واعظة معينة.

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وقامت الوزارة بعدة إجراءات خاصة قبل تأهيل وتدريب الواعظات، منها تخصيص زى للواعظات يعبر عن منهج الوسطية الذى تتبناه الوزارة، وتلتزم به الواعظات، مع إضافة شعار يحمل اسم واعظات الأوقاف؛ ليكون مميزًا لهن.

هدفت الوزارة من ذلك إلى غلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات، وكذلك غير المسموح لهن بالدعوة، ولا سيما فى ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليها لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية، بجانب تنفيذ 6 دورات من الدورات المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية بإجمالى خريجات 67 واعظة.

كما تستكمل الوزارة فى الوقت الحالى فعاليات الدورة السابعة من الدورات المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 دورات من الاستراتيجية والأمن القومى بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبلغ عدد الحاصلات عليها 109 واعظات.

كما نفذت وزارة الأوقاف 12 دورة من دورات التميز الدعوى بالتعاون مع الأزهر الشريف، وبلغ عدد الحاصلات على دورة التميز الدعوى 59 واعظة، بجانب تنفيذ 126 دورة الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية، وبلغ عدد الحاصلات على الرخصة الدولية للحاسب الآلى 64 واعظة، بجانب تنفيذ دورة رائدات فكر لـ 15 واعظة من الأوقاف.

وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ الدورة التدريبية الخاصة بالواعظات وباحثات الفتوى بالهيئة الوطنية للإعلام “دورة تنمية المهارات الإعلامية”، تمهيدًا للدفع بهم بوسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى اعتماد 10 واعظات متميزات لمرافقة بعثة الحج 1445هـ.

على جانب آخر، فتحت الوزارة باب التقدم للراغبات فى الحصول على تصريح واعظة معتمدة خلال الفترة الماضية، وجار فرز أسماء المتقدمات وتحديد موعد الاختبارات فى إطار دور وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير ولدعم وتعزيز جهود الواعظات.

ومن جانبه، أعلن الدكتور عبد الله حسن مستشار وزير الأوقاف والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر أن يكون 2024 عامًا للواعظات فى سبيل تمكين المرأة من العمل الدعوى الجاد والمكثف وفق المنهج الوسطى المستنير.

وأضاف: ونظرًا لأهمية دور المرأة فى العمل الدعوى، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن فى مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن، أطلقت وزارة الأوقاف 2024 عامًا للواعظات، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت عنوانا مناسبا لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الخامس والثلاثين: “تكوين الواعظات علميًا ومهاريًا ودورهن فى مجال الدعوة.. الأوقاف المصرية أنموذجا”.

وأضاف “حسن” لـ“فيتو” أن الوزارة عقدت منذ بداية العام الحالى 1724 مقرأة للواعظات على مستوى الجمهورية، حيث تعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر فى بعض مساجد الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة دشنت فى الوقت الحالى دورة خاصة للواعظات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام تهدف الدورة إلى تنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات من خلال التدريب العملى على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهن وتمكينهن من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامى الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر فى مواجهة الأفكار المتطرفة التى تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابى فى تجديد الخطاب الدينى.

وأشار إلى أن خطة الوزارة من أجل تشجيع الواعظات المعتمدات على مزيد من التميز الدعوى جعلها تعلن مؤخرًا عن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة، لغير الحاصلات على الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وكذلك دورة رائدات الفكر، ودورة التميز الدعوى المشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تعطى الأولوية فى السفر سواء فى القوافل الدعوية أو مرافقة بعثة الحج أو القوافل الداخلية والدورات المتقدمة والمشاركة الإعلامية للأكثر تميزًا والحاصلات على أكبر قدر من الدورات والناجحات فى أكبر عدد من المسابقات.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة اتخذت من التدريب النوعى التراكمى المكثف المستمر خطأ ومنهجا ثابتا فى صقل مهارات الأئمة والواعظات واستحدثت العديد من البرامج التدريبية وتوسعت فى الشراكة مع المؤسسات المعنية بصناعة الفكر وبناء الشخصية ونشر الوعى المستنير.

وأوضح أن أحد أهم البرامج والدورات المتخصصة التى استحدثتها الأوقاف فى ضوء توجيه واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء قدرات الأئمة والواعظات برنامج قادة فكر ورائدات فكر، دورة المهارات الإعلامية والمفاهيم الاستراتيجية، ودورات إعداد الأئمة الجدد، والدورة المتكاملة ودورات الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف المصرية التى تم افتتاحها يناير ٢٠١٩ م وصارت أهم وأقوى صرح عالمى متخصص فى تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات.

وأشار إلى عقد دورات التميز الدعوى المشتركة مع الأزهر الشريف، والدورات المشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء والهيئة الوطنية للإعلام، والدورات المتخصصة المشتركة مع الجامعات المصرية فى التخصصات اللغوية والثقافية المختلفة من علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الحضارة والعمران، إضافة إلى برنامج البناء الثقافى الميدانى للأئمة والواعظات، وكل ذلك بكثافة غير مسبوقة وتتابع مستمر، وتدرج فى مستويات التدريب مع الاستعانة بأفضل المدربين كفاءة وأكثرهم تميزا فى مختلف المجالات.

واختتم مؤكدا أن هذه البرامج والدورات المكثفة التى لا تنقطع أسهمت فى رفع مستوى الأئمة والواعظات وأدائهن المتميز فى مختلف المجالات وانعكس ذلك على تنوع الأنشطة والفعاليات الدعوية والتثقيفية بكثافة وحيوية وأداء غير مسبوق.