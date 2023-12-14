استقبلت د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بـجامعة عين شمس، معالي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة إيفان يوكل، يرافقه اولدرشيخ فوندروشكا، المستشار الثقافي والإعلامي بالسفارة التشيكية بالقاهرة، بحضور أ.د.عمرو أحمد شطوري، القائم بتسيير أعمال قسم اللغة التشكية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

جامعة عين شمس تستقبل السفير التشيكي في ضيافة كلية ألسن

وخلال كلمتها استعرضت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، تاريخ تأسيس كلية الألسن وعدد برامج الساعات المعتمدة، وأكدت أن كلية الألسن هي نافذة العالم من وإلى مصر ومن خلالها يتم التعرف على حضارات وتاريخ الأمم المختلفة وليس اللغة فقط.

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وأكدت أن التعاون الفعال بين الكلية والسفارة التشيكية بالقاهرة يسمح بمزيد من الارتقاء بالعملية التعليمية وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالكلية، كذلك يسمح للشعب التشيكي بالتعرف عن قرب على الحضارة المصرية.



ومن جانبه، أعرب إيفان يوكل، السفير التشيكى بالقاهرة، عن اعتزازه بكلية الألسن مشيدًا بالمستوى التعليمي الذي وجده، وقام بإهداء مكتبة الكلية مجموعة مختارة من الكتب والمراجع العلمية المخصصة لطلاب قسم اللغة التشيكية بالكلية، كما بحث مع سيادتها أوجه التعاون بين السفارة والكلية في مجال دعم دراسة اللغة التشيكية في مصر.

وفي سياق آخر ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الثانية لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي انعقدت في مبني IHUB بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأعضاء من الخارج.

واستعرض المجلس اقتراحات مجالس الكليات بأعداد الطلاب المقترح قبولها للعام الجامعي ٠٢٠٢٥/٢٠٢٤كذلك إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالاضافة الى استعراض مدير إدارة الوافدين للأعداد المقبولة بكليات الجامعة وتقرير عن الـ UMS.

كما قام المجلس بالإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن عمل حصر دقيق قدر الإمكان لأعداد المدمنين ومتعاطى المخدرات كذلك الإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات عن تنظيم مسابقة على مستوى كافة الجامعات لإنتاج فيديو لترسيخ القيم بالمجتمع المصرى تحت عنوان مسابقة "معًا "، ونتائج المسابقة على مستوى كليات الجامعة بالاضافة الى تحديد مدى تأثير قرارات ترشيد الإنفاق العام على الأنشطة الطلابية بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للطلاب.