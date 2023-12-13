استمرار حبس عاطلين بتهمة قتل شاب في عين شمس 45 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين اثنين بتهمة قتل شاب في منطقة عين شمس بالقاهرة، 45 يوما على ذمة التحقيق.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه ومجموعة من الأشخاص أمام منزل المتهم الأول، والذي كان في حالة سكر ويتناول مواد مخدرة.

مشادة كلامية انتهت بجريمة

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم الأول على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، محدثًا إصابته بجرح في ذراعه، بينما تعدى عليه المتهم الثاني بالضرب ودفعه في صدره، مما أدى إلى سقوطه أرضًا على رأسه فاقدا الوعى وتوفى بعدها.

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القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.