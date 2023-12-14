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أخبار مصر

ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استضافت جامعة عين شمس فريق G.mind المتخصص في المناهج التعليمية المتطورة والألعاب التثقيفية المعتمدة على التقنيات الحديثة فى ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي، بمشاركة طلاب كلية الآثار.

ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس

حيث عرض الفريق عبر نظارات VR  وضمن نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا في خدمة التراث والآثار، ألعاب وتقنيات حديثة شملت زيارات افتراضية لمعبد حتشبسوت ومنطقة الأهرامات وأبي الهول ومقبرة نفرتاري مع محاكاة افتراضية لاكتشاف المقبرة الملكية.

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يذكر أن ورشة العمل أقيمت في حرم الجامعة الرئيسى أمام كلية العلوم بالتزامن مع حملة التبرع بالدم 5 إلى1 تحت رعاية أ.د حسام طنطاوي، عميد الكلية، ود. باسم محمد سيد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف د. منة الله طارق، مدير وحدة مشروعات البيئة.

وفي سياق آخر ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الثانية لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي انعقدت في مبني IHUB بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأعضاء من الخارج.

 

انعقاد ثاني جلسات مجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م

واستعرض المجلس اقتراحات مجالس الكليات بأعداد الطلاب المقترح قبولها للعام الجامعي ٠٢٠٢٥/٢٠٢٤كذلك  إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالاضافة الى استعراض مدير إدارة الوافدين للأعداد المقبولة بكليات الجامعة وتقرير عن الـ UMS.

 

كما قام المجلس بالإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشان عمل حصر دقيق قدر الإمكان لأعداد المدمنين ومتعاطى المخدرات كذلك الإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات عن تنظيم مسابقة على مستوى كافة الجامعات لإنتاج فيديو لترسيخ القيم بالمجتمع المصرى تحت عنوان مسابقة "معًا "، ونتائج المسابقة على مستوى كليات الجامعة بالاضافة الى تحديد مدى تأثير قرارات ترشيد الإنفاق العام على الأنشطة الطلابية بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للطلاب.

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جامعة عين شمس تناقش إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

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