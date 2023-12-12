الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس: علماء وزارة الأوقاف يمثلون خط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

عقد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بحضور أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الجامعة  مع  ١٥٠ واعظا وواعظة من وزارة الأوقاف.

رئيس جامعة عين شمس: علماء وزارة الأوقاف يمثلون حجر الزاوية وخط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين

ويأتي ذلك فى إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس نظم قطاع شئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ملتقى تثقيفى للأئمة والواعظات بالقاهرة بعنوان "البناء الثقافي للأئمة والواعظات".

Advertisements

ما يشهده العالم في المرحلة الراهنة من تحديات يقتضي منا  مزيدًا من الجهد المشترك لرفع وعي الشباب على كافة المستويات

وفى كلمته الافتتاحية أعرب أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات من خلال استضافة "١٥٠" واعظا وواعظة من أئمة وزارة الأوقاف والذي يُعد بمثابة حدث فريد عزيز على الجامعة في ظل وجود كوكبة وجمع كريم من أئمة المنابر المصرية بوزارة الأوقاف والذين يمثلون حجر الزاوية وخط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين، ومواجهة التطرف الفكري  والإرهاب، وترسيخ الفكر الوسطي داخل المجتمع.

جامعة عين شمس 

وأكد  أن ما يشهده العالم في المرحلة الراهنة من تحديات يقتضي مزيدًا من الجهد لرفع وعي الشباب على كافة المستويات بما يمكنهم من مجابهة تلك التحديات متسلحين بقدر كبير من الوعي والمعرفة.
كما ثمن دور المؤسسات الجامعية فى نشر ثقافة الوعي الوطنى والثقافى والعلمى والديني وذلك في إطار التعاون الوثيق والممتد بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزارة الأوقاف.

كما رحب أ.د. محمد ضياء بالتعاون المشترك من خلال إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمختلف كليات الجامعة 
مثمنا دور الواعظ والواعظة الدينى  كطاقة نور  و طوق النجاة  لإعادة التوازن الفكرى لدى الشباب وفتح آفاق أكثر وعيًا ومعرفة لصنع مستقبل أفضل لمصرنا الغالية

وأكدت أ.د. غادة فاروق دور الجامعة فى نشر الوعى والثقافة  من خلال تنظيم مواسم ثقافية متنوعة تقدم لمنسوبي الجامعة وجبة ثقافية في شتى الجوانب الدينية والسياسية والعلمية والفكرية لصقل شخصياتهم وتسليحهم بالعلم والفكر والثقافة

ثم استعرض  فضيلة الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة مديرية أوقاف القاهرة عددا من أنشطة الوزارة المستحدثة بهدف رفع كفاءة ووعى الواعظات والتى تأتى ضمن مبادرة البناء الثقافي للأئمة والواعظات وعدد من الدوارات التدريبية التى يتلقاها الأئمة  لتطوير مهاراتهم المختلفة.

أدار  اللقاء الإعلامي القدير الأستاذ خالد سعد كبير مقدمى البرامج بالهيئة الوطنية للإعلام وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

نسق اللقاء أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف إدارى للواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة عين شمس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة مواجهة التطرف وزارة الأوقاف مؤسسات الدولة علماء وزارة الأوقاف صحيح الدين

مواد متعلقة

أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة عين شمس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة عين شمس يناشد أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: عندما لا يكون إعلاميا ويعطي دروسا للإعلاميين!

موعد الانتهاء من إجراءات الفرز بالانتخابات الرئاسية

السيسي يصدق على تعديل 4 قوانين

أول رد من الرئاسة الفلسطينية على حديث نتنياهو عن حرب في الضفة الغربية

مئات الطلاب والعاملين وأساتذة جامعة سيناء يشاركون بالانتخابات بالعريش والقنطرة

أبرز الأزمات والشائعات والخلافات الفنية في 2023

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أسباب انخفاض أسعار الدواجن في المزارع مقارنة بالمبادرة الحكومية.. وشعبة الثروة الداجنة تطالب بسعر عادل للمنتج مبني على تحديد التكلفة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

للمرة الثانية، محافظ الوادي الجديد يمنح رحلات عمرة لمسنين بلجنة انتخابية في الداخلة (صور)

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لماذا قالوا عنه الفتى المدلل لنور الشريف.. حكاية صدفة صنعت نجومية أحمد العوضي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقة بالتخلص من المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية