رئيس جامعة عين شمس: علماء وزارة الأوقاف يمثلون خط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين

عقد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بحضور أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الجامعة مع ١٥٠ واعظا وواعظة من وزارة الأوقاف.

رئيس جامعة عين شمس: علماء وزارة الأوقاف يمثلون حجر الزاوية وخط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين

ويأتي ذلك فى إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ملتقى تثقيفى للأئمة والواعظات بالقاهرة بعنوان "البناء الثقافي للأئمة والواعظات".

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ما يشهده العالم في المرحلة الراهنة من تحديات يقتضي منا مزيدًا من الجهد المشترك لرفع وعي الشباب على كافة المستويات

وفى كلمته الافتتاحية أعرب أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات من خلال استضافة "١٥٠" واعظا وواعظة من أئمة وزارة الأوقاف والذي يُعد بمثابة حدث فريد عزيز على الجامعة في ظل وجود كوكبة وجمع كريم من أئمة المنابر المصرية بوزارة الأوقاف والذين يمثلون حجر الزاوية وخط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين، ومواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وترسيخ الفكر الوسطي داخل المجتمع.

جامعة عين شمس

وأكد أن ما يشهده العالم في المرحلة الراهنة من تحديات يقتضي مزيدًا من الجهد لرفع وعي الشباب على كافة المستويات بما يمكنهم من مجابهة تلك التحديات متسلحين بقدر كبير من الوعي والمعرفة.

كما ثمن دور المؤسسات الجامعية فى نشر ثقافة الوعي الوطنى والثقافى والعلمى والديني وذلك في إطار التعاون الوثيق والممتد بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزارة الأوقاف.

كما رحب أ.د. محمد ضياء بالتعاون المشترك من خلال إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمختلف كليات الجامعة

مثمنا دور الواعظ والواعظة الدينى كطاقة نور و طوق النجاة لإعادة التوازن الفكرى لدى الشباب وفتح آفاق أكثر وعيًا ومعرفة لصنع مستقبل أفضل لمصرنا الغالية

وأكدت أ.د. غادة فاروق دور الجامعة فى نشر الوعى والثقافة من خلال تنظيم مواسم ثقافية متنوعة تقدم لمنسوبي الجامعة وجبة ثقافية في شتى الجوانب الدينية والسياسية والعلمية والفكرية لصقل شخصياتهم وتسليحهم بالعلم والفكر والثقافة

ثم استعرض فضيلة الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة مديرية أوقاف القاهرة عددا من أنشطة الوزارة المستحدثة بهدف رفع كفاءة ووعى الواعظات والتى تأتى ضمن مبادرة البناء الثقافي للأئمة والواعظات وعدد من الدوارات التدريبية التى يتلقاها الأئمة لتطوير مهاراتهم المختلفة.

أدار اللقاء الإعلامي القدير الأستاذ خالد سعد كبير مقدمى البرامج بالهيئة الوطنية للإعلام وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

نسق اللقاء أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف إدارى للواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.