الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

بيطري الشرقية: ضبط دواجن ولحوم فاسدة

ضبط دواجن ولحوم مخالفة
ضبط دواجن ولحوم مخالفة بحملات فى مراكز الشرقية،فيتو

 أكد الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

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اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى 

 ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة  مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية  - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.مضيفا  أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير(٢٠) محضر مخالفة وضبط (٢٢٠كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

 

شرطة المسطحات المائية 

 وكان أشار مدير مديرية الطب البيطري قد أشار فى وقت سابق إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز أبوكبير، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

مدير مديرية الطب البيطرى 

 وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على (٣) مراكز بيع أدوية غير مرخصة بمركز أبوكبير وأسفرت عن ضبط (٢٦٣) عبوة لـ (٣٨) صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وعدد (١٤ ألف) جرعة تحصين منتهية الصلاحية  وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دورة تثقيفية بأوقاف الشرقية 

 وقامت مديرية الطب البيطري فى وقت سابق بتنظيم ندوة تثقيفية بقاعة الإرشاد الزراعى بالمجمع الزراعى، عن العجلات العشار التي تم تسليمها لصغار المربين وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعى والزراعة، وذلك بحضور كلًا من المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الأوقاف الشيخ جودة فرج.

بيطري الشرقية يُنظم ندوة تثقيفية عن العجلات العشار

التضامن الاجتماعى وعدد من أعضاء البيطرى 

 ويأتي ذلك فى حضور ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وحضور مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة المهندس ناجى رمضان، ومدير الإدارة الزراعية بسعود المهندس محمد دسوقى، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية من الطب البيطرى المسئولة عن متابعة العجلات العشار ممثلة فى مدير ادارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الوقاية ومدير إدارة الرعاية التناسلية ومدير إدارة التلقيح الاصطناعى ومدير إدارة نظم المعلومات ومسئولى حياة كريمة بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الحسينية البيطرية وجميع أطباء اقسام الإدارة بالحسينية ومدير وحدة سعود البيطرية والعاملين بها وعدد من العاملين بمديريات الزراعة والأوقاف والتضامن الاجتماعى وكبار المربين أصحاب العجلات العشار

 

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الحملات التفتيشية المعارض وشوادر الاسماك اللحوم ومحلات الحزارة مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية الدكتور ابلااهبيم محمد متولى محافظ الشرقية

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