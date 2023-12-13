بيطري الشرقية: ضبط 14263عبوة دواء مخالفة وجرعة تحصين مخالفة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية على العيادات والمعارض البيطرية

ومن جانبه اشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز أبوكبير وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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مدير مديرية الطب البيطرى

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على (٣) مراكز بيع أدوية غير مرخصة بمركز أبوكبير وأسفرت عن ضبط (٢٦٣) عبوة لـ (٣٨) صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وعدد (١٤ ألف) جرعة تحصين منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دورة تثقيفية باوقاف الشرقية

وقامت مديرية الطب البيطري فى وقت سابق بتنظيم ندوة تثقيفية بقاعة الإرشاد الزراعى بالمجمع الزراعى، عن العجلات العشار التي تم تسليمها لصغار المربين وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارات الاوقاف والتضامن الاجتماعى والزراعة، وذلك بحضور كلًا من المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الأوقاف الشيخ جودة فرج.

التضامن الاجتماعى وعدد من اعضاء البيطرى

ويأتي ذلك فى حضور ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وحضور مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة المهندس ناجى رمضان، ومدير الإدارة الزراعية بسعود المهندس محمد دسوقى، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية من الطب البيطرى المسئولة عن متابعة العجلات العشار ممثلة فى مدير ادارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الوقاية ومدير إدارة الرعاية التناسلية ومدير ادارة التلقيح الاصطناعى ومدير إدارة نظم المعلومات ومسئولى حياة كريمة بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الحسينية البيطرية وجميع أطباء اقسام الإدارة بالحسينية ومدير وحدة سعود البيطرية والعاملين بها وعدد من العاملين بمديريات الزراعة والأوقاف والتضامن الاجتماعى وكبار المربين أصحاب العجلات العشار.

اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى

كما قام اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير المديرية بإلقاء كلمة تناول فيها الحديث عن المبادرات الرئاسية ومدى الاستفادة منها لصالح المواطن البسيط وصغار المربين وتناول الحديث عن مشروع العجلات العشار المسلمة لصغار المربين والنجاحات والمشاكل التى تعرض لها المشروع وخلال الندوة اشار مدير المديرية إلى الواجب القومى لكل الاطباء البيطريين المهندسين الزراعيين فى الاشتراك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

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