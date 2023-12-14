حملات مكبرة لرفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة الشوارع بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وكذا الباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق وإلزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

تنفيذ توجيهات محافظ الشرقية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شهدت شوارع حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان عرابي ونفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض وأمام محطة قطارات سكة حديد الشرقية بمخرج نفق عرابي اتجاه شارع الجلاء وإزالة أعمدة الإنارة والتي تعوق حركة خروج المركبات من نفق عرابي اتجاه شارع الجلاء والقيام بزرع أعمدة إنارة أخرى في الأماكن البديلة لها من أجل توفير عبور آمن للمركبات بمداخل ومخارج نفق عرابي.

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مركز ومدينة منيا القمح

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وإدارة المخلفات الصلبة والبلدية بمتابعة جميع المناطق لمتابعة اعمال رفع القمامة وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.وفي مدينة القنايات تم متابعة أعمال النظافة والتجميل بالوردية المسائية بنطاق المدينة بـالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمدينة حيث تم رفع وإزالة المخلفات من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس، كما تم المرور على أعمدة الإنارة العامة وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة وكشافات الإنارة العامة.

رئيس مركز ومدينة مشتول السوق

كما توجه رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للحملة الميكانيكية لمتابعة أعمال صيانة المعدات الثقيلة والسيارات لرفع كفاءتها لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة.وفي مركز ديرب نجم تابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم أعمال النظافة ورفع مستوى النظافة العامة بالمدينة وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث حرصًا على صحة المواطنين.وكذلك في حي ثان الزقازيق تم رفع كفاءة الأرصفة بالقومية وذلك من خلال تركيب بلاط الانترلوك حفاظًا على المظهر العام والجمالي للشوارع.

الإشادة بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية

وكان محافظ الشرقية قد أشاد فى وقت سابق بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية علي مدار الـ3 أيام السابقة خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ من ديسمبر الجارى لـ خروج العرس الانتخابي في أبهي صورة حضارية مشرفة أمام العالم. وأثنى المحافظ على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع قوات التأمين في تقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين تيسيرًا عليهم لدخول اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر لاختيار رئيسهم بحرية وديمقراطية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان الانتخابية علي مدار أيام الانتخابات الثلاثة حفاظًا على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

كسب المواطن الشرقاوى للرهان

وأكد محافظ الشرقية أن المواطن الشرقاوي قد كسب الرهان وحقق أعلى نسبة مشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية السابقة والتي سيسجلها التاريخ، والتى تعكس إعلاء المصريين لقيمة المواطنة وإدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، موضحا أن هذه المشاركة غير المسبوقة تؤكد إدراك الشعب المصرى بحجم المسؤولية الوطنية التي تقع علي عاتقه في صناعة المستقبل وتعزيز الديمقراطية في مصر.