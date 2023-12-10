محافظ الشرقية عقب التصويت في الانتخابات الرئاسية: انزلوا وشاركوا علشان بلدكم (فيديو)

أدلى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساء اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد للغات في مدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

غراب يترأس غرفة العمليات

وترأس الدكتور ممدوح غراب ليوم غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير انتظام اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية والتي انطلقت اليوم وتستمر على مدار 3 أيام في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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انتخابات الرئاسة المصرية،فيتو



تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات سير عملية الانتخابات في اليوم الأول والاطمئنان على جاهزية المقار واللجان والتأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين في اللجان الخاصة بهم مؤكدًا أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي شكاوى تعيق تسيير العملية الانتخابية.

أكد محافظ الشرقية بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم حيث تشهد اللجان إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا يمثل ملحمة وطنية ويعبر عن وعي أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحا ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً، موضحًا أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة أمام 980 مركزا انتخابيا يتسع لـ 1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

انتخابات الرئاسة المصرية،فيتو



الانتخابات الرئاسية 2024

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.



انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

انتخابات الرئاسة المصرية،فيتو



كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.