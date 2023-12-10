قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية، محافظ الشرقية يتفقد اللجان العامة بالزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد عدد من اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمدارس الحناوي الابتدائية وعمر الفاروق الرسمية للغات وعمر مكرم الابتدائية والزقازيق الثانوية بنات والسادات الثانوية بنات والسادات الإعدادية بنات والزقازيق الثانوية الزراعية، وأحمد وحيد الرسمية للغات والصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية وجاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية والمقرر انطلاقها صباح اليوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر وتستمر على مدار ٣ أيام حتى يوم الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

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أماكن انتظار الناخبين فى اللجان الانتخابية

اطمأن المحافظ على أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الانتخابية وتوفير كرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم لمساعدتهم للوصول إلى اللجنه للإدلاء بأصواتهم، وكذا مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية والتأكد من توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربي، وتحديد أماكن دخول وخروج الناخبين للجان.

ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات

وشدد على ضرورة توفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق.. جاء ذلك للوقوف على الموقف النهائى استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، حيث تفقد عدد من اللجان العامة والفرعية بمدينة الزقازيق.. مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على الجميع.

رسالة الشعب المصرى إلى العالم

أكد الدكتور ممدوح غراب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإرسال رسالة لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع، ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال المحافظ: إننا في مرحلة دقيقة تتطلب منا جميعًا ممارسة حقنا الدستوري، لافتًا إلى أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة الوطن.

مرور دوري من رؤساء المراكز

أوضح محافظ الشرقية أن هناك مرورا دوريا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على كافة اللجان الإنتخابية قبل وخلال أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة، ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك رفع الإشغالات من الميادين العامة ومحيط اللجان الانتخابية للتسهيل على المواطنين والوصول للجان والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

رفع درجة الاستعداد

أضاف الدكتور ممدوح غراب أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية والانتهاء من تجهيز ٩٨٠ مقرا انتخابيا يستوعب ١٠١٦ لجنة فرعية لاستقبال ٤ ملايين و٦٩٩ ألفا و٩٣٢ ناخبا وناخبة من أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

رافق المحافظ في الجولة رئيس مركز الزقازيق ورئيس حيي أول وثاني وعدد من القيادات الأمنية.