الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية في انتخابات الرئاسة

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية  علي مدار الــ 3 أيام السابقة خلال الفترة من ١٠ حتي ١٢ من ديسمبر الجارى لخروج العرس الانتخابي في أبهي صورة حضارية مشرفة أمام العالم.

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية، محافظ الشرقية يتفقد اللجان العامة بالزقازيق

تقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى 

وأثنى محافظ الشرقية علي تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع قوات التأمين في تقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين تيسيرًا عليهم لدخول اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر لاختيار رئيسهم بحرية وديمقراطية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان الانتخابية علي مدار أيام الانتخابات الثلاثة حفاظًا على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

Advertisements

كسب المواطن الشرقاوى للرهان 

وأكد محافظ الشرقية أن المواطن الشرقاوي قد كسب الرهان وحقق أعلى نسبة مشاركة  في الإستحقاقات الإنتخابية السابقة والتي سيسجلها التاريخ، والتى تعكس إعلاء المصريين لقيمة المواطنة وإدراكهم لحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، موضحا أن هذه المشاركة غير المسبوقة تؤكد إدراك الشعب المصرى بحجم المسؤلية الوطنية التي تقع علي عاتقه في صناعة المستقبل وتعزيز الديمقراطية في مصر.           

التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في حصر أصوات الناخبين

ومن جهة اخرى كانت  الهيئة الوطنية للانتخابات قد اصدرت التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجميع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية.2024 حيث تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية. 

حصر الاصوات الصحيحة 

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

صورة المحضر من الحصر العددى 

ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات وقبل وصول رؤساء اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة، يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة، باستلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية نموذج رقم 27 انتخابات رئاسية. 

محافظ الشرقية عقب التصويت في الانتخابات الرئاسية: انزلوا وشاركوا علشان بلدكم (فيديو)

استلام محاضر اللجنة الفرعية 

يتم استلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي حضورهم بعد مراجعتها، ثم إحصاء وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية رفع حالة الطوارئ محافظة الشرقية الانتخابا الرئاسية من 10الى 12 ديسمبر الحالى

مواد متعلقة

محافظ الشرقية عقب التصويت في الانتخابات الرئاسية: انزلوا وشاركوا علشان بلدكم (فيديو)

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية، محافظ الشرقية يتفقد اللجان العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية يهنئ وكيل الأوقاف لحصول مركزمحفظي القرآن على الثاني جمهورية

محافظ الشرقية: الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية لاستقبال المواطنين

الأكثر قراءة

12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

تشييع جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

كبدته خسائر فادحة، سرايا القدس تكشف عملية جديدة ضد جيش الاحتلال في غزة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر كيلو الثوم لـ 85 جنيهًا بسوق العبور

حتى في حالة الخسارة أمام اتحاد جدة.. الأهلي يضمن مليون دولار مكافأة

Advertisements

منوعات

المزيد

أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون بمتحف الطفل..  غدا

الأقصر تتزين بـ 18 رحلة بالون طائر

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

6 صور ترصد هطول الأمطار في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

المزيد
الجريدة الرسمية