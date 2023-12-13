محافظ الشرقية يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية في انتخابات الرئاسة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية علي مدار الــ 3 أيام السابقة خلال الفترة من ١٠ حتي ١٢ من ديسمبر الجارى لخروج العرس الانتخابي في أبهي صورة حضارية مشرفة أمام العالم.

تقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى

وأثنى محافظ الشرقية علي تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع قوات التأمين في تقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين تيسيرًا عليهم لدخول اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر لاختيار رئيسهم بحرية وديمقراطية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان الانتخابية علي مدار أيام الانتخابات الثلاثة حفاظًا على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

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كسب المواطن الشرقاوى للرهان

وأكد محافظ الشرقية أن المواطن الشرقاوي قد كسب الرهان وحقق أعلى نسبة مشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية السابقة والتي سيسجلها التاريخ، والتى تعكس إعلاء المصريين لقيمة المواطنة وإدراكهم لحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، موضحا أن هذه المشاركة غير المسبوقة تؤكد إدراك الشعب المصرى بحجم المسؤلية الوطنية التي تقع علي عاتقه في صناعة المستقبل وتعزيز الديمقراطية في مصر.

التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في حصر أصوات الناخبين

ومن جهة اخرى كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد اصدرت التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجميع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية.2024 حيث تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية.

حصر الاصوات الصحيحة

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

صورة المحضر من الحصر العددى

ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات وقبل وصول رؤساء اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة، يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة، باستلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية نموذج رقم 27 انتخابات رئاسية.

استلام محاضر اللجنة الفرعية

يتم استلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي حضورهم بعد مراجعتها، ثم إحصاء وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية.