مياه الشرقية: ندوة تثقيفية وورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة.

ندوات توعوية للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوات توعوية للتعريف بأهمية الحفاظ علي البيئة وخطورة إهدار المياه وكذلك إلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها وأهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والذي بات ضرورة مُلحة في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل وذلك بمقر كنيسة السيدة مريم العذراء بمدينة أبو كبير، لافتا إلى أن الندوات صاحبها تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوزيع مطبوعات توعوية وملصقات للتوعية بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

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الحفاظ على المياه واجب وطنى

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي مؤكدًا على أهمية الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ او المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

التوعية والمشاركة المجتمعية

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى وقت سابق إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس التابعة لـ إدارة ديرب نجم التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

رئيس مجلس إدارة مياة الشرب بالشرقية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشء والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

أرسم ولون والسلم والثعبان والعجلة الدوارة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة أرسم ولون والسلم والثعبان ومهمة في الدور الرابع والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحرى الصغير وندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة وكذلك توزيع برشوارت توعوية موضح بها أرقام الشكاوى والاستفسارات والتظلمات بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز علي الفائزين.

شيك بمليون جنيه مقدم من إحدى الجمعيات

وشهد محافظ الشرقية فى وقت سابق مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من إحدى الجمعيات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لنحو 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية